Сторож камчатского рыбзавода подозревается в убийстве коллеги

Следственный комитет на Камчатке возбудил уголовное дело по факту убийства сторожа рыбзавода в Усть-Большерецком районе (ч.1 ст. 105 УК РФ).

Как сообщили в СУ СКР по Камчатскому краю, в совершении особо тяжкого преступления подозревается 38-летний сторож рыбзавода.

По версии следствия, преступление злоумышленник совершил в период с 10 по 14 февраля (точное время устанавливается) в помещении предприятия по переработке рыбной продукции, где он находился вместе со своим 40-летним коллегой.

«В ходе внезапно возникшего конфликта на почве личных неприязненных отношений, подозреваемый нанес коллеге не менее трех ударов ножом. Осознавая, что мужчина ранен и находится в беспомощном состоянии, злоумышленник нашел на территории предприятия канистру с горючим веществом, облил им строение, в котором находился потерпевший, и поджег его», - сказали в СКР.

Пострадавший умер на месте происшествия.

Злоумышленник задержан, решается вопрос о его аресте.