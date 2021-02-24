Извержение Ключевского активизируется: куда двинутся грязекаменные потоки?

Извержение из бокового прорыва вулкана Ключевской на Камчатке набирает силу, сообщил директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей ОЗЕРОВ.

«Извержение набирает силу. Из двух трещин на северо-западном склоне вулкана изливаются два лавовых потока протяженностью около 1 километра. Над потоками наблюдается сильная парогазовая активность», - сказал Алексей Озеров.

Сотрудниками института оценили возможные сценарии развития событий в районе побочного прорыва. Составлена схема вероятных путей движения грязекаменных потоков.

«Взаимодействие лавовых потоков с ледником Эрмана приводит к его подтаиванию и образованию грязекаменных потоков, один из которых начал движение по руслу реки Крутенькая. Возможно также распространение грязекаменного потока по реке Киргурич в северо-восточном направлении. В случае усиления извержения эти потоки пройдут восточнее поселка Ключи и достигнут реки Камчатка», - сказал ученый.

Он отметил, что по этому сценарию грязекаменные потоки не представляют опасности для поселка Ключи. «Однако, такая ситуация может быть чрезвычайно опасной для охотников и туристов, находящихся в этом районе. Для передвижения на снегоходной технике эти потоки представляют экстремальную опасность: можно попасть в зыбучие нестабильные участки, люди могут провалиться в жижу грязевых потоков», - сказал Алексей Озеров.

Вулканолог добавил, что существует также серьезная опасность нарушения экологического равновесия в реке Камчатке и Тихом океане. «Попадание грязекаменных потоков в реку Камчатка может на некоторое время существенно увеличить загрязненность воды, изменить ее химический состав. И в последующем загрязнение может достичь океана и повлиять на состав океанической воды в районе Усть-Камчатска в преддверии нереста лососей», - пояснил ученый.

Алексей Озеров рассказал, что в настоящее время обсуждается еще один сценарий развития событий. «По этому сценарию, лавовые потоки пересекут ледник Эрмана и грязекаменные потоки будут двигаться в северном направлении. В этом случае они перемоют дорогу Козыревск – Ключи. Но пока этот сценарий рассматривается вулканологами как маловероятный», - сказал он.

Для уточнения картины извержения и более детального прогнозирования событий, в ближайшие дни в район Ключевского планируется выезд отряда вулканологов.

Побочный прорыв произошел на вулкане Ключевском 18 февраля. Зона прорыва расположена на северо-западном склоне на высоте 2850 м над уровнем моря. Прорыв состоит из двух параллельных трещин, расположенных на расстоянии около 250 м друг от друга.

Последнее вершинное извержение Ключевского вулкана происходило с первых чисел октября 2020 г. до 8 февраля 2021 г.