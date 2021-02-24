Спасатели эвакуировали камчатцев, застрявших на автомобилях в районе реки Правая Авача

Сотрудники Камчатского спасательного центра МЧС России помогли гражданам, застрявшим в районе реки Правой Авачи, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Поздно вечером 23 февраля оперативному дежурному поступила просьба о помощи - в нескольких десятках километров от посёлка Коряки, в районе «Чёртового моста», застряли два автомобиля. По оперативным данным, в них находились пять человек, в том числе ребёнок.

На место вызова на дежурном тягаче выдвинулись сотрудники камчатского спасцентра. По дороге к месту происшествия спасатели обнаружили заявительницу и мужчину из группы застрявших людей, которые прошли 12 километров в сторону населённого пункта в поисках сотовой связи.

Из-за плохого состояния дороги и снежных перемётов автомобиль спасцентра не смог проехать непосредственно к месту вызова, поэтому было принято решение пробираться дальше на снегоходах. Нуждавшиеся в эвакуации граждане были обнаружены и доставлены в посёлок Коряки. Медицинская помощь никому из них не потребовалась.

В Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю напоминают: если вы планируете отправиться на дальний маршрут, тем более в тёмное время суток, ОБЯЗАТЕЛЬНО уточняйте информацию о погодных условиях и горно-лавинной обстановке в районе предполагаемой поездки. Во время передвижения соблюдайте предельную осторожность. Кроме того, отправляясь на маршрут, нужно изучить рельеф местности, уточнить, есть ли по там туристические базы, зимовья, другие места, где бы вы могли укрыться в случае непогоды.

Если планируется дальняя поездка, НЕОБХОДИМЫ средства связи, GPS-навигатор, желательно спутниковый телефон. При поездке в горы совсем не лишним будет лавинный маячок (бипер). Кроме того, возьмите с собой лопату, компас, спички, фонарик, комплект для оказания первой помощи.

Если ситуация несёт угрозу вашей жизни или жизни окружающих необходимо звонить на номер службы спасения: со стационарных телефонов — «01», с мобильных — «101».

Единый номер всех экстренных служб — «112», по нему можно звонить бесплатно и круглосуточно с любого устройства мобильной связи, стационарного или спутникового телефона. Вызов возможен из любой точки Камчатского края, где есть охват операторов сотовой связи. Если вы планируете выезд в труднодоступные места, имейте при себе спутниковый телефон, набор осуществляется через «+112».

Камчатский спасательный центр МЧС России 8 (41531) 3-71-20.

Камчатский филиал Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России 8 (4152) 43-44-01.

Камчатский поисково-спасательный отряд КГКУ «ЦОД» 8 (4152) 41-03-95.