Регионы ДФО сделали ставку на развитие внутреннего туризма – и не проиграли

Форум «Дальний Восток – зима открытий», который проходит на Камчатке 24-25 февраля в рамках зимнего фестиваля «Берингия – 2021», собрал спикеров и участников со всей России.

Он стал первым крупнейшим мероприятием в туристической отрасли Дальнего Востока с момента начала пандемии коронавируса в 2020 году, подчеркнула в ходе работы первой сессии министр туризма Камчатского края Наталия Максименко.

Министр отметила, что, несмотря на пандемию и, как следствие, падение турпотока, количество туроператоров, зарегистрированных на территории Камчатки в 2020 году, выросло на 18 единиц. Этому способствовало введение различных мер государственной поддержки для представителей туротрасли.

Тенденцию роста количества новых туристических компаний отметила и заместитель министра туризма Сахалинской области Наталья Пахолкова. "Год был сложный, интересный. Мы переживали за то, чтобы наши туроператоры не ушли с рынка, чтобы коллеги остались и сохранили свои кадры, и искали возможности поддержать наш туристический бизнес. И удивительно, что количество туроператоров на внутреннем рынке за год увеличилось. Это свидетельствует о том, что у нас есть потенциал", - сказала Наталья Пахолкова.

Она отметила, что основной упор туроператоры Сахалинской области так же, как и на Камчатке, в 2020 году сделали на развитие туризма для местных жителей. Кроме того, Сахалинская область готовит предложения в национальный проект по развитию туризма, который разрабатывается на федеральном уровне.

В Приморском крае, который является лидером по туристическому потоку среди дальневосточных регионов, в период пандемии коронавируса тоже сделали ставку на развитие туризма среди местных жителей и внутреннего въездного туризма. Как рассказал руководитель агентства по туризму Приморского края Владимир Щур, для этого были привлечены российские блогеры, организованы пресс-туры для журналистов.

"Работа у нас не останавливалась. В туротрасли в Приморском крае занято более 39 тысяч человек, и по итогам 2019 года туротрасль принесла налоговых отчислений более 5,1 млрд рублей. Мы продолжили работу с блогерами. Если в начале года мы обращали внимание на Японию и Корею, то дальше мы больше сосредоточились на российских блогерах. Они имеют миллионы подписчиков, и от них идет большая отдача", - сказал Владимир Щур.



В Форуме «Дальний Восток – зима открытий» принимают участие представители федеральных и региональных органов власти, представители туристических компаний, эксперты сферы гостеприимства, инвесторы. Очно и онлайн на площадках форума выступят более 50 спикеров, в качестве слушателей на форум зарегистрировались более 300 человек.



Первый день форума также посвящен развитию экологического туризма, созданию новых инвестиционных площадок под объекты туристической инфраструктуры. Во второй день эксперты обсудят MICE-туризм на Дальнем Востоке и Камчатке, гастрономический, спортивный и экстремальный туризм на Дальнем Востоке.

Форум проходит в гибридном формате: на площадке Камчатского выставочного центра и на Youtube-канале. Ознакомиться с программой мероприятия, а также наблюдать за форума в прямом эфире можно на сайте forumkamchatka.ru.

Организаторы: министерство туризма Камчатского края, министерство инвестиций, промышленности и предпринимательства Камчатского края, Камчатский туристский информационный центр, центр «Мой бизнес», Камчатский выставочно-инвестиционный центр.

Деловой форум проходит при поддержке фонда Росконгресс и Агентства стратегических инициатив. Информационными партнерами являются журнал CongressTime и информационное агентство EastRussia. Генеральный партнер форума: ООО «Парк «Три вулкана».