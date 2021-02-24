На Камчатке наградили лучших экспортеров года - победителей дальневосточного этапа всероссийской премии «Экспортёр года – 2020»

В рамках форума «Дальний Восток – зима открытий» состоялось торжественное награждение победителей окружного этапа премии «Экспортер года – 2020».Участие в церемонии приняла министр туризма Камчатского края Наталия МАКСИМЕНКО.

"Наша церемония награждения не случайно проходит в рамках делового форума «Дальний Восток – зима открытий», который посвящён развитию туризма. Сегодня свои заслуженные награды получат представители турбизнеса Камчатки. В 2020 году в финал дальневосточного этапа всероссийской премии «Экспортер года» в номинации «Экспортёр года в сфере услуг» вышли сразу четыре известные камчатские туристические компании, - отметила Наталия Максименко. - Камчатский край стал первым регионом Дальнего Востока с таким количеством финалистов в окружной части премии. Я хочу поздравить коллег и отметить, что, несмотря на сложный год и пандемию, они достигли высоких результатов. Их труд вносит неоценимый вклад в развитие туриндустрии Камчатки, способствует увеличению объема регионального экспорта услуг и достижению целей национального проекта «Международная кооперация и экспорт»

Компания «ДИЛИЖАНС-КАМЧАТКА» получила диплом за второе место в окружной части премии «Экспортер года – 2020».

Туристическая компания «КРАЙ ВУЛКАНОВ» заняла 5-е место в в номинации «Экспортер года в сфере услуг».

Компания «ШНАЙДЕР КАМЧАТКА» заняла 4-е место в номинации «Прорыв года» и 7-е место в номинации «Экспортер года в сфере услуг».

Компания «БЕАРТРО» заняла почетное 6-е место в окружном этапе премии «Экспортер года – 2020» в номинации «Прорыв года».

Руководителям организаций были вручены благодарственные письма министерства туризма Камчатского края.

Напомним, национальным проектом «Международная кооперация и экспорт», разработанным во исполнение указа Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», инициирована Всероссийская премия в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года». Отбор соискателей премии «Экспортер года» осуществляется на окружном, в пределах федерального округа, и федеральном этапах.