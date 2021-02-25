Ирина ЯРОВАЯ: необходим отдельный авиапродукт для туристов, которые едут на Дальний Восток

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, выступая в формате он-лайн на форуме «Дальний Восток: Зима открытий», который проходит на Камчатке, заявила, что для туристов необходимо создать самостоятельный авиапродукт, чтобы он не вступал в конкуренцию с запросами дальневосточников.

«Конечно, очень важно обеспечить транспортную доступность. Я неоднократно говорила об этом, и работала с Правительством над тем, чтобы сегодня уже решать новые задачи. Благодаря Президенту, мы смогли организовать субсидированные перелёты, плоские тарифы. И сегодня огромный спрос у дальневосточников на авиасообщения, потому что стал доступным тариф. Он фактически не экономический, а социальный. Но, при таком высоком спросе мы должны понимать, что для туристов надо предложить самостоятельный продукт, чтобы он не вступал в конкуренцию или, тем более, в конфликт с запросами наших дальневосточников. И это актуальная задача - увеличивать объем перевозок. Дальний Восток должен становиться все ближе и ближе к тому, чтобы современные коммуникации открывали простор и развивали внутренний туризм, а не только иностранный», - предложила Ирина Яровая.

«Наша задача - объединить усилия в том, чтобы и федеральный, и региональный, и муниципальный уровни, чтобы каждый человек почувствовал свое вдохновение, желание, сопричастность и возможность участвовать в том, чтобы открыть Камчатку - неповторимый красивый уголок России… И, конечно, новые перспективы, которые заявлены сегодня командой нашего губернатора, правительства края, требуют всемерной поддержки, что мы и делаем на федеральном уровне», - подчеркнула парламентарий.