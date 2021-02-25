«Учитель будущего. Студенты»: Камчатку на конкурсе профмастерства представляют первокурсницы КамГУ им. В. Беринга

В Томском государственном педагогическом университете стартовал первый полуфинал профессионального конкурса «Учитель будущего. Студенты», входящего в президентскую платформу «Россия – страна возможностей».

Конкурсные испытания проходят с 24 по 26 февраля. Проект проводится при поддержке министерства просвещения РФ и реализуется в рамках национального проекта «Образование».

Камчатский край представляют 2 студентки 1-го курса Камчатского государственного университета имени Витуса Беринга: Надежда Гуйда и Екатерина Шестакова.

В предметном тестировании наибольшее количество полуфиналистов Сибирского и Дальневосточного федеральных округов выбрали психологию, историю, русский язык и метапредмет (совокупность различных предметов, которые преподаются в начальной школе). Среди участников почти 20% юношей, остальные - девушки.

Цель конкурса – поиск, развитие и поддержка студентов, которые планируют связать свою профессиональную деятельность с системой образования (в том числе студенты любых вузов, которые планируют или уже работают в системе дополнительного образования, планируют получить вторую специальность «педагог» или являются участниками студенческих педагогических отрядов).

Профессиональный конкурс «Учитель будущего. Студенты» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».