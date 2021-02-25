Не нарушить хрупкость экологии: правительство Камчатки и ООО "Парк "Три вулкана" подписали соглашение о сотрудничестве

Соглашение о сотрудничестве по реализации инвестиционного проекта в создании курорта международного стандарта и общедоступной курортной инфраструктуры подписали председатель правительства Камчатского края - первый вице-губернатор Александр Кузнецов и генеральный директор ООО "Парк "Три вулкана" Дмитрий Окороков.

В торжественной церемонии приняли участие министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков и губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

"Важно поддержать предпринимателей, готовых предложить качественный сервис и интересные активности туристам, приезжающим на Камчатку, длинным, дешевым капиталом. Мы обязательно постараемся это сделать совместно с институтами развития. При этом для нас нет неприоритетных или слишком маленьких проектов. Мы будем поддерживать любых предпринимателей, которые готовы создавать на Камчатке туристический продукт и работать, чтобы туристы со всей России и мира прилетали за уникальными впечатлениями, - сказал Алексей Чекунков. - Очень важны вопросы экологии. Надо двигаться решительно, но нащупывать почву - в прямом и переносном смыслах. Камчатка - это абсолютно уникальная экосистема, важно не нарушить экологический баланс. Мы будем помогать Камчатке развиваться так, чтобы при всех экономических выгодах и максимально быстром развитии туристического продукта экологическая хрупкость не была нарушена".

Владимир Солодов отметил, что во время проработки проекта удалось сложить единую команду с участием инвестора, исполнительных органов государственной власти Камчатского края и министерства по развитию Дальнего Востока.

"Это стратегическая ставка в социально-экономическом развитии нашего региона. В том числе это огромные инвестиции - 35 миллиардов рублей, которые инвестор готов вложить в развитие гостиничной инфраструктуры и инфраструктуры сервиса. Сопоставимые средства правительство будет инвестировать в строительство дорог, линий электропередач, инженерных сетей. При этом важно, что проект включает в себя не только строительство гостиничного комплекса, но и общедоступной инфраструктуры», - сказал губернатор.

Напомним, парк «Три вулкана» — это туристский проект, территория которого объединяет различные достопримечательности полуострова и позволяет развивать такие виды туризма, как бальнеологический, горнолыжный, горный и круизный. Общий объём внебюджетных инвестиций составит 35 миллиардов рублей, при условии принятия положительного решения по субсидированию процентной ставки по заёмному финансированию проекта, и 24,2 миллиарда рублей бюджетных инвестиций в объекты инженерной и транспортной инфраструктуры. Реализованный проект создаст почти 900 новых рабочих мест, большая часть из которых — рабочие места для молодых специалистов. Проект позволит увеличить туристический поток в край до 650 тысяч визитов в год к 2027 году.