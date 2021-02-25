Камчатка станет одним из пилотных регионов по господдержке туризма на Дальнем Востоке

Госкорпорация «Туризм.РФ» намерена поддержать туристическую отрасль регионов Дальнего Востока и помочь инвесторам в формировании туристической инфраструктуры.

Приоритетными для включения в мастер-план стали Камчатка, Сахалин и Приморский край. Об этом заявил на онлайн-форуме «Дальний Восток – зима открытий» вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Корпорация «Туризм.рф» будет активно работать со всеми регионами Дальнего Востока. На сегодняшний день приоритетные субъекты для включения в мастер-план – Камчатский и Приморский край, Сахалинская область.

В настоящий момент эксперты отмечают интерес туристов к Дальнему Востоку, однако отсутствие качественной инфраструктуры и сервиса уменьшает потенциальный поток туристов. Интерес к крупным туристическим проектам проявляют и инвесторы. В правительстве отмечают, что без господдержки запустить проекты будет трудно.

«Тем более, что, как показывает мировой опыт, без поддержки государства практически невозможно продвигать туристический продукт, его создание, поскольку есть тяжелые, с долгим сроком окупаемости инвестиции. Поэтому было принято решение действовать консолидированного, объединяя ресурсы государства и бизнеса. Работу в этом направлении будут вести совместно Ростуризм и корпорация "Туризм.РФ"», – пообещал Чернышенко.

Согласно утвержденной правительством программе развития Дальнего Востока ускорение роста экономики региона произойдет в том числе и за счет развития туризма.

Сейчас завершается работа над новым нацпроектом «Туризм и индустрия гостеприимства», который включает в себя три федеральных проекта: развитие туристической инфраструктуры и создание качественных турпродуктов, повышение доступности и информированности о туристических продуктах, улучшение управления в сфере туризма. В нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства» войдут все инструменты и меры поддержки отрасли.

«Туризм.рф» будет участвовать в инвестпроектах в регионе в форме прямого участия и финансирования проектов туристической инфраструктуры. Для каждого объекта будет подбираться свой набор форм госпомощи.

При этом в Камчатском крае также действуют меры поддержки туризма. Так, в 2020 году государственную поддержку в форме прямых выплат получили почти 190 представителей малого и среднего бизнеса в сфере туризма и смежных отраслей на сумму более 75,9 миллиона рублей. Поддержку получили такие сферы, как гостиничный бизнес, туроператоры и турагенты, пункты общественного питания, владельцы маломерных судов и многие другие.