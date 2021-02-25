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Камчатка станет одним из пилотных регионов по господдержке туризма на Дальнем Востоке

Камчатка станет одним из пилотных регионов по господдержке туризма на Дальнем Востоке

Госкорпорация «Туризм.РФ» намерена поддержать туристическую отрасль регионов Дальнего Востока и помочь инвесторам в формировании туристической инфраструктуры.

Приоритетными для включения в мастер-план стали Камчатка, Сахалин и Приморский край. Об этом заявил на онлайн-форуме «Дальний Восток – зима открытий» вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Корпорация «Туризм.рф» будет активно работать со всеми регионами Дальнего Востока. На сегодняшний день приоритетные субъекты для включения в мастер-план – Камчатский и Приморский край, Сахалинская область.

В настоящий момент эксперты отмечают интерес туристов к Дальнему Востоку, однако отсутствие качественной инфраструктуры и сервиса уменьшает потенциальный поток туристов. Интерес к крупным туристическим проектам проявляют и инвесторы. В правительстве отмечают, что без господдержки запустить проекты будет трудно.

«Тем более, что, как показывает мировой опыт, без поддержки государства практически невозможно продвигать туристический продукт, его создание, поскольку есть тяжелые, с долгим сроком окупаемости инвестиции. Поэтому было принято решение действовать консолидированного, объединяя ресурсы государства и бизнеса. Работу в этом направлении будут вести совместно Ростуризм и корпорация "Туризм.РФ"», – пообещал Чернышенко.

Согласно утвержденной правительством программе развития Дальнего Востока ускорение роста экономики региона произойдет в том числе и за счет развития туризма.

Сейчас завершается работа над новым нацпроектом «Туризм и индустрия гостеприимства», который включает в себя три федеральных проекта: развитие туристической инфраструктуры и создание качественных турпродуктов, повышение доступности и информированности о туристических продуктах, улучшение управления в сфере туризма. В нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства» войдут все инструменты и меры поддержки отрасли.

«Туризм.рф» будет участвовать в инвестпроектах в регионе в форме прямого участия и финансирования проектов туристической инфраструктуры. Для каждого объекта будет подбираться свой набор форм госпомощи.

При этом в Камчатском крае также действуют меры поддержки туризма. Так, в 2020 году государственную поддержку в форме прямых выплат получили почти 190 представителей малого и среднего бизнеса в сфере туризма и смежных отраслей на сумму более 75,9 миллиона рублей. Поддержку получили такие сферы, как гостиничный бизнес, туроператоры и турагенты, пункты общественного питания, владельцы маломерных судов и многие другие.

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