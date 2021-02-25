Доходы Камчатского края выросли на 15 миллиардов рублей

На 45-й сессии Законодательного Собрания края депутаты приняли изменения в региональный бюджет на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов.

Доходы краевого бюджета увеличились на 15 млрд рублей и составили более 94 млрд 513 млн рублей. Расходы краевого бюджета увеличены на 16,4 млрд рублей.

Как сообщил первый заместитель председателя Заксобрания края Андрей Копылов, поступившие средства, в том числе, предназначены на компенсацию энергоснажбающим организация в связи с разницей в тарифах на электроэнергию (9 803,8 млн рублей); на переселение граждан из аварийного жилья (380,8 млн рублей).

Дополнительные средства направят и на софинансирование региональных программ: по модернизации первичного звена здравоохранения – 274,9 млн рублей, по обеспечению горячим питанием учащихся начальных классов – 274,9 млн рублей.

На реализацию инвестиционных мероприятий будет дополнительно направлено свыше 3,9 млрд рублей. Так, в рамках инвестмероприятий в 2021 году предусмотрены средства на завершение реконструкции здания Корякской школы искусств имени Д.Б. Кабалевского (20,5 млн рублей) и на продолжение строительства нового краевого театра кукол (150 млн рублей).

Также дополнительные средства в размере 50 млн рублей получит оленеводческая отрасль края.

«Значительные средства будут выделены в 21-м году на сферу здравоохранения. В общей сложности, это свыше 1,7 млрд рублей, из них более 1 млрд рублей – на инвестиционные мероприятия. Особо отмечу такие важные инвестмероприятия в сфере здравоохранения, как продолжение строительства новой краевой больницы и строительство корпуса Елизовской районной больницы. На строительство ФАПов и отделений врачей общей практики из федерального бюджета поступило 313,2 млн рублей. Также 17,3 млн рублей заложены на закупку медицинского оборудования для скрининга новорождённых; 87,7 млн рублей – на медицинское страхование неработающих граждан; 22,7 млн рублей – на приобретение лекарств отдельным категориям граждан», – сказал первый вице-спикер краевого парламента Андрей Копылов.

Также на борьбу с новой коронавирусной инфекцией в краевом бюджете на 2021 год запланированы 201,4 млн рублей.