Камчатский парламент принял закон о порядке предоставления земли многодетным семьям

Правом на получение земельных участков под строительство жилья наделены камчатские семьи с тремя и более детьми.

25 февраля на 45-й сессии Заксобрания края принят Закон «О предоставлении земельных участков в собственность гражданам Российской Федерации, имеющим трех и более детей, в Камчатском крае».

Закон был внесен губернатором края, участие в его разработке принимали депутаты, входящие в состав комитета по социальной политике.

Как сообщила Татьяна Ткаченко, новый закон определяет, в том числе, порядок постановки многодетных семей на учет в качестве имеющих право на получение земельных участков. «Законом предусматривается формирование электронной очереди многодетных семей. Это позволит каждой семье четко знать и отслеживать процесс получения земельных участков. Учет семей, желающих реализовать свое право на получение земли для строительства жилья, будут вести органы местного самоуправления», – сказала Ткаченко.

Она особо отметила, что первоочередное право на получение земли закреплено за семьями, в составе которых есть инвалиды. «Еще одно важное нововведение, – вне зависимости от прописки семьи смогут выбирать, в каком муниципалитете они желают получить участок. А органы местного самоуправления отвечают за формирование перечня участков», – пояснила Татьяна Ткаченко.

Система социальных контрактов в крае получит дополнительное финансирование

В 2021 году на эти цели направят около 80 миллионов рублей.

Средства предусмотрены в краевом бюджете на 2021 год, изменения в который были приняты на 45-й сессии Законодательного Собрания Камчатского края.

Как сообщила председатель профильного комитета краевого парламента Татьяна Ткаченко, система социальных контрактов, как форма государственной помощи людям в трудной жизненной ситуации, действует в крае с 2010 года.

«Ранее средства на социальные контракты выделялись из краевого бюджета и были незначительными. В 2021 году мы получили на эти цели 75 млн из федерального бюджета. С учетом 5 млн рублей, которые выделяет краевой бюджет, общая сумма составит 80 млн рублей. Это позволит расширить программу социальных контрактов и оказать помощь большему числу граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию», – пояснила Ткаченко.

На 45-й сессии Законодательного Собрания также были приняты законодательные изменения, согласно которым полномочия по оказанию государственной помощи на основании социального контракта малоимущим гражданам были переданы органам местного самоуправления.

«Передача полномочий по социальным контрактам на уровень муниципалитетов – это логичный шаг, поскольку люди в сложной ситуации смогут обращаться в органы местного самоуправления непосредственно по месту жительства. И кому, как не органам местного самоуправления знать реальную ситуацию, вместе с гражданином выстраивать траекторию выхода из жизненного кризиса и затем в течение трех лет отслеживать, насколько действенной оказалась помощь, полученная гражданином в рамках социальных контрактов», – сказала Ткаченко.

Она напомнила, что за социальный контракт – это соглашение между гражданином и органом местного самоуправления, в соответствии с которым гражданин получает государственную социальную помощь.

«На что могут быть направлены средства в рамках программы соцконтрактов? На переобучение и повышение квалификации, на открытие собственного дела, на ведение личного подсобного хозяйства. Социальные контракты позволяют людям в трудной ситуации при поддержке государства встать на ноги, изменить жизнь к лучшему», – сказала председатель социального комитета.

Добавим, что право на помощь по программе социальных контрактов имеют одинокие граждане либо семьи, в которых среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума. Оказание помощи на основе социального контракта осуществляется в виде ежемесячного социального пособия или единовременной материальной помощи

Часть полномочий жилищной инспекции в Усть-Камчатском районе будет выполнять местная администрация

Решение было принято на 45-й сессии Законодательного Собрания края.

Депутаты наделили органы местного самоуправления Усть-Камчатского района государственными полномочиями по региональному жилищному надзору и проведению проверок организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами.

Это было сделано по предложению администрации Усть-Камчатского района для оперативности реагирования на жалобы жителей о работе управляющих кампаний.

«Усть-Камчатский район находится на значительном удалении от Петропавловска. Из-за этого сотрудникам государственной жилинспекции сложно реагировать на жалобы граждан в установленные законом сроки, проводить своевременно проверку управляющих компаний, принимать меры. Поэтому и было принято решение передать эти полномочия районной администрации. Это значительно ускорит процесс», – пояснил первый заместитель председателя краевого парламента Андрей Копылов.

Администрация Усть-Камчатского района будет осуществлять полномочия госжилспекции в части рассмотрения жалоб жильцов, недовольных работой управляющих компаний, а также сможет проверять лицензионную деятельность управляющих компаний.

Андрей Копылов добавил, что ранее такие полномочия получили Петропавловск-Камчатский городской округ, Елизовский район, Вилючинский городской округ.

«Хорошая практика в этих муниципалитетах показывает, что люди быстрее добиваются качественного предоставления услуг управляющих компаний, когда их контролируют органы местного самоуправления», – сказал Копылов.