Бесплатные консультации и житейские советы: Ассоциация юристов помогает камчатцам

Бесплатная юридическая помощь по самому широкому кругу проблем доступна для камчатцев благодаря деятельности регионального отделения Ассоциации юристов России. Люди обращаются сюда, как правило, в трудной жизненной ситуации. Специалисты обязательно помогут всем, кто в этом нуждается.

Наш собеседник – Константин ПРИХОДЬКО, заместитель председателя Совета Камчатского регионального отделения Ассоциации юристов России, который сам в ежедневном режиме занимается этой общественной работой, так необходимой землякам.

- Константин Николаевич, если Ассоциация помогает людям бесплатно, то кто обеспечивает деятельность Ассоциации?

- Начну с того, что 9 июня 2020 года наше региональное отделение отметило свой 10-летний юбилей. Оно было зарегистрировано на Камчатке с опозданием на 4 года, а в масштабе России Ассоциация возникла в 2006 году. Около двух лет в нашем регионе она существовала достаточно формально, пока ее не возглавила Людмила Крапивина, в то время начальник Управления Минюста России по Камчатскому краю. Стало доброй традицией ежегодное чествование лучших юристов края 3 декабря – в День юриста.

В 2012 году мы оказали населению около 160 бесплатных юридических консультаций, что очень немного. А спустя 10 лет, в 2020 году, уже около 2 тысяч консультаций, это очень высокий показатель.

Мы не обошли своим вниманием и граждан, которые на определенном этапе своей жизни оступились и совершили преступления. Только в 2020 году заключенным в местах лишения свободы было проведено свыше 160 консультаций. Большую помощь в этой работе нам оказало УФСИН России по Камчатскому краю, с которым у нас было заключено соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в вопросах оказания заключенным бесплатной юридической помощи.

В 2018 году работа регионального отделения Ассоциации юристов перешла в уверенное, стабильное русло, был создан и зарегистрирован Центр бесплатной юридической помощи, которым руковожу я.

Четыре года мы работаем в плотном режиме, а последние три года выигрываем гранты Президента РФ. Получить их не так просто. У нас было успешно реализовано три проекта, связанных с оказанием бесплатной юридической помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, в том числе с применением примирительных процедур. Четвертый проект мы завершаем в феврале и будем подавать его на второй этап конкурса по развитию гражданского общества, который проводится в 2021 году. До 15 марта должны его завершить и направить в фонд президентских грантов. Это и есть финансовый источник, который поддерживает работу регионального отделения.

- Какова тема готовящегося проекта?

- Он называется «Юридическая помощь гражданам во внесудебном урегулировании правовых споров, межличностных и групповых конфликтов в Камчатском крае». Тема медиации, переговоров, досудебного урегулирования споров сейчас очень актуальна. Соответствующий федеральный закон действует с 2010 года, но наиболее активное его претворение идет именно сейчас с целью немного разгрузить наши суды. Для этого нужны центры на общественных началах, и в 2020 году мы создали Центр медиации и переговоров.

Таким образом, в региональном отделении Ассоциации юристов действует два центра – центр бесплатной юридической помощи, который возглавляю я и центр медиации и переговоров, которым руководит Георгий Ильин, заслуженный юрист России, председатель Камчатского Арбитражного суда в отставке. Георгий Павлович также является председателем комиссии по медиации всей Ассоциации юристов России, а это факт признания деятельности нашего регионального отделения, качества нашей работы и высокого профессионализма. Он профессиональный медиатор, прошел соответствующее обучение в Санкт-Петербургском госуниверситете.

- Сколько специалистов работает в Центре бесплатной юридической помощи, кто они?

- У нас есть постоянные сотрудники. Исполнительный директор регионального отделения – Ольга Оглезнева, в прошлом работник прокуратуры. Известный на Камчатке адвокат со стажем работы более 40 лет Ирина Колигова, помимо своей адвокатской работы, оказывает бесплатную юридическую помощь гражданам, проживающим, в основном, в Елизовском районе. Постоянно сотрудничают с нами Екатерина Распутина, Мария Русакова, руководители юридических компаний.

- Получается, не так уж много у вас сотрудников.

- Да, но все они большие профессионалы. И неоценимую помощь оказывают волонтеры, студенты юридических клиник Дальневосточного филиала всероссийской академии внешней торговли и филиала Российского университета кооперации. 50 процентов консультаций проводят специалисты, а вторую половину – волонтеры. Молоды адвокаты тоже работают с нами в качестве добровольцев.

- В Центре можно получить бесплатную помощь только в виде консультаций?

- Да, в виде устных либо письменных консультаций. Подчеркну, что бесплатная юридическая помощь оказывается на общественных началах, и это накладывает определенные рамки. Если речь идет о подготовке каких-либо документов, составлении исковых заявлений, представительстве в суде, эти услуги можно получить на платной основе. У нас есть положение о платных услугах, этот вид деятельности предусмотрен в нашем Уставе.

- Что за люди к вам приходят, какого достатка, социального статуса?

- Финансово благополучные люди, как правило, не приходят. А если и обращается обеспеченный человек, то, видимо, не в самый лучший период своей жизни. Но в консультациях мы не отказываем никому.

Если приходит бабушка, я по личной инициативе могу составить для нее исковое заявление в суд, собрать документы, написать жалобу. Я сам пребываю не в юном возрасте, много в жизни пережил, и брать деньги у меня просто не поднимется рука.

Мнение о нашей организации хорошее, нам нередко звонят и пишут из других городов люди, которые когда-то уже получили помощь, но уже не живут на Камчатке. Много вопросов поступает на сайт, на электронную почту.

- С какими проблемами обращаются?

- Когда началась пандемия, часто спрашивали об авиабилетах – пропали они или нет, вернут ли деньги, или по этим билетам можно улететь потом. Люди с низкими доходами из отдаленных районов часто жаловались, что дети, которые перестали ходить в школу из-за карантина, лишились бесплатных обедов. Мы выяснили, и оказалось, что краевое правительство оперативно сработало, было издано постановление о том, что если дети в школу не ходят, родители могут получить компенсацию за питание.

В прошлом году мы заключили соглашение с Камчатским отделением Общества инвалидов России. От людей этой категории – очень большое количество обращений. Например, женщина из п. Долиновка, инвалид по зрению, нуждалась в квартирном ремонте. Мы выяснили, что в Петропавловске работает организация, в штате которой 64 человека, и инвалид может получить определенный круг услуг бесплатно, другую часть – за посильную оплату. Ему могут приобрести продукты в магазине, убраться, помыть, подстричь, в том числе и сделать ремонт. Для нее это была большая новость. Я выступал в роли координатора, организовал взаимодействие. И это тоже часть нашей обыденной работы.

Иногда важны не столько юридические знания, сколько помощь психологического характера, даже простой житейский совет.

Недавно приходила интеллигентная, порядочная семья, супруги в возрасте. Их сын разведен, всегда исправно платил алименты ребенку, а сейчас оказался без работы, к тому же, он сам нуждается в серьезном лечении. Они переживали, что он попадет в категорию должников по линии службы судебных приставов. Я объяснил, что сыну необходимо встать на учет в службу занятости, и 25 процентов в качестве алиментов будут взыматься с пособия по безработице. Если он не устроится на работу, а в это время ему придется проходить лечение, тоже не попадет ни под административную, ни под уголовную ответственность, получая соответствующие медицинские справки. При этом задолженность, конечно, будет накапливаться, и заплатить алименты придется.

То есть ситуации бывают простые, но многие люди не знают, как им действовать, переживают сильный стресс, и мы помогаем им найти ответы.

- Сколько времени в день лично вы отдаете общественной работе?

- Например, в январе я провел 53 консультации, несмотря на обилие праздничных дней. Не ожидал, что уже 1 января мне будут звонить с утра. Конечно, в консультации я никому не отказал. А максимальное количество консультаций в месяц у меня достигало 90. Люди звонят в любое время, но оказать помощь как госслужащий я имею право только после окончания своего рабочего дня.

- Как люди узнают о вашей организации, о возможности получить бесплатную помощь?

- Мы постоянно присутствуем в информационном поле, и многие люди знают, что расположены мы по ул. Советская, дом 40, офис 1. На постоянной основе там находится наш исполнительный директор Ольга Оглезнева. Человек может прийти, зарегистрироваться, рассказать о своей проблеме, исполнительный директор распределяет вопросы по нашим специалистам. Номера телефонов Ассоциации, в том числе мой, размещены и на сайте, и в СМИ. Поэтому звонки поступают постоянно.

Я всегда спрашиваю у посетителей, откуда они о нас знают. И выясняется, что самый информативный источник все-таки – сарафанное радио, особенно распространенный среди людей стершего поколения, и особенно среди бабушек. А у них есть дети, внуки, и идет целая цепочка. Это приятно, это показатель того, что люди ценят наше внимательное, человеческое отношение. А люди у нас благодарные и порядочные, и не привыкли, что помощь может быть безвозмездной. Поэтому нередко пытаются отблагодарить. Недавно один посетитель принес книги, другие пытаются просто заплатить деньги. Но, конечно, конечно, никаких материальных благодарностей мы не принимаем.

Приятно, что жалоб на нас не поступает, это может свидетельствовать о высоком качестве нашей юридической помощи.

- Константин Николаевич, а если не удастся выиграть очередной грант, как будет работать Центр бесплатной юридической помощи?

- Честно говоря, пока не знаю. Наверное, так, как и раньше жили: не получая субсидий и грантов, всё равно продолжали работать, безвозмездно помогать. Но это будет очень трудно. Наш исполнительный директор, которая в офисе принимает граждан с утра до вечера, получает оплату по договору, это ее постоянное рабочее место. Офис у нас прекрасный, хорошо оборудованный, но кто в нем будет сидеть? Ведь все остальные сотрудники Ассоциации заняты на своей основной работе, которая их кормит. Например, я работаю помощником министра юстиции, а помощь гражданам оказываю на общественных началах в нерабочее время. Как госслужащий я не имею права заниматься общественной работой в служебное время.

2 тысячи оказанных консультаций за год – очень серьезная работа, высокий результат. Только представьте: в Ассоциацию входит 85 региональных отделений, а по итогам 2020 года мы, Камчатское отделение, заняли первое место, Это было непросто, отбор очень строгий. Мы обошли Ульяновскую область и Краснодарский край, где руководители региональных отделений – губернаторы с соответствующим административным ресурсом, на которых работает всё правовое управление, да и все министерства.

- Мы знаем, что у Камчатского отделения Ассоциации юристов России достаточно успешные показатели и в части проведения юридического диктанта.

- Да, это отдельный пласт нашей деятельности. Ежегодно на Камчатке, как и в масштабе всей России проводится юридический правовой диктант, а мы – координаторы мероприятия. В течение четырех лет мы эту работу организуем, я являюсь куратором данной программы. В первый год в диктанте в крае участвовало около 350 человек, а в этом году его написали 747 жителей региона, и дали около 70 процентов правильных ответов. Последние два года большую помощь в проведении этого мероприятия нам оказывает Главное правовое управление губернатора и правительства Камчатского края, возглавляемое Сергеем Гудиным.

- Кто может участвовать в диктанте?

- Все граждане от 14 лет – и школьники, и профессиональные юристы, и представители любых профессий.

В прошлом году я курировал площадку диктанта в краевой библиотеке. Был декабрь, пурга, и я подумал, что никто не придет. Но участников было много. Особенно поразила бабушка 85 лет, она приехала из Елизова. Оказалось, что она не юрист, а строитель, но правильно ответила на 64 процента вопросов. Другой елизовчанин привез с собой жену и двух дочек, дал 95 процентов правильных ответов. Детей он взял с собой, потому что хочет, чтобы они стали юристами. А участие в правовом диктанте – хороший способ заинтересовать молодое поколение в нашей профессии, которая всегда будет нужна людям.

Камчатское региональное отделение Ассоциации юристов России: Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, дом 40, офис 1; телефон (84152)41-28-07.