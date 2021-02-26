27 тысяч камчатских тюльпанов – для женщин Камчатки

Такой удивительный разноцветный «урожай» вырастили и собрали настоящие волшебники - специалисты бывшего совхоза декоративных культур в Петропавловске-Камчатском в преддверии 8-го марта. Об этом сообщили в МУП «Спецдорремстрой». Практически все цветы срезаны и готовы для продажи как оптом, так в розницу для всех желающих.

Как рассказал заведующий отделением цветоводства учреждения Виктор Лебедев, в этом году тюльпаны радуют многообразием сортов и расцветок. Цвета – от белого до черного, весь спектр радуги, включая самые любимые камчатскими женщинами – красные цветы.

«Наши тюльпаны неизменно пользуются спросом, так как они не привозные, выращены на месте. Мы традиционно подбираем высокорослые сорта с крупной головкой. В прохладных условиях без прямого попадания солнечных лучей тюльпаны простоят не менее двух-трех недель», - сказал Виктор Лебедев.

Он отметил также, что в этом году оставшиеся луковицы будут предложены дачникам и садоводам. Для выгонки на срезку луковицы, конечно, исчерпали свой ресурс питательных веществ, но для выращивания на клумбах вполне подойдут. Из них получатся 20-30-сантиметровые цветы, которые украсят любой приусадебный участок.

Добавим, что в весенние месяцы в теплицах «МУП «Спецдорремстрой» планируется выращивать различные виды цветов для последующего украшения городских улиц, а также рассаду огурцов, помидоров, кабачков, возможно, и ягодных культур.