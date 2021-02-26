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Бенефис дуэта «Грани» и юбилей композитора Микаэля Таривердиева - в одном концерте-спектакле «Автопортрет» на сцене зала «Октябрьский»

Дуэт «Грани» и артисты Театра драмы Н. Войтюк и М. Беозёров. Из архива музыкантов
Дуэт «Грани» и артисты Театра драмы Н. Войтюк и М. Беозёров. Из архива музыкантов

Дуэт виолончелистки Яны ПИСКУН и пианиста Алексея БОБЕЛЬНЮКА был создан более пяти лет назад. Отметить юбилей в 2020 году помешали ограничения, связанные с пандемией. Долгожданный концерт-спектакль в двух отделениях, посвящённый этому событию, состоится 6 и 7 марта на сцене зала «Октябрьский».

Программа бенефиса будет полностью состоять из музыки советского и российского композитора Микаэля Таривердиева, со дня рождения которого в 2021 году исполняется девяносто лет. «Мы, как классические музыканты, не могли не обратить внимание, что 2021-й - важный год для истории российской музыки, год 90-летия Микаэля Таривердиева», - говорит Яна Пискун.

Всё началось в 2020 году с совместного выступления дуэта «Грани» с актёром Камчатского театра драмы Михаилом Белозёровым. Один из номеров программы концерта «Всё начинается с любви» на музыку Микаэля Таривердиева дуэт отправил на международный конкурс Golden time, проходящий в Лондоне, и получил Гранд При. Музыканты внимательно изучили творчество композитора и нашли несколько вокальных циклов, которые идеально подходили для дуэта, ударных и чтеца.

«Оказалось что у Микаэля Таривердиева есть несколько подобных циклов. Это очень интересно, ведь это своего рода академический рэп - там есть текст, положенный на музыку, но его не поют, а читают», - рассказывает Алексей Бобельнюк.

Чтобы уладить вопросы, связанные с авторскими правами и получить доступ ко всему многообразию вокальных циклов, артисты связывались с вдовой композитора Верой Гориславовной Таривердиевой, которая сегодня живёт в Калининграде и руководит органным залом. Идея настолько понравилась Вере Тариведиевой, что она хотела прилететь на концерт.

Режиссером концерта выступил артист театра драмы Михаил Белозёров, который уже работал с дуэтом над постановкой концерта «Всё начинается с любви».

«Мне интересно изучать человека, - говорит Михаил Белозёров, - я твёрдо уверен, что искусство - от человека, про человека и для человека. На этот раз мы предлагаем пройти вместе с героем путь от беззаботного юнца до мудрого старца. Этот концерт-спектакль про время и про то, как время влияет на нас. Ведь то, что кажется нам неважным в юности - становится очень значимым в старости, а что в молодости трагедия - в старости смешное воспоминание. Мы условно разделили циклы Таривердиева на три части: сонеты Шекспира - юность, со всей её беззаботностью и юношеским максимализмом; «Прощай, оружие» Хемингуэя - зрелость с горьким опытом, с позицией борьбы за справедливость и свои идеалы; «Автопортрет» - старость или мудрость, с принятием себя, окружающей нас действительности и с сожалением, что не понимали этого раньше».

«Автопортрет» - это концерт для всех поколений зрителей, объединяющий новейшие течения музыки и классическую музыку Микаэля Таривердиева.


Ива КАЗАНЦЕВА


Билеты на концерт дуэта «Грани» «Автопортрет» можно приобрести в кассе Камчатской филармонии и онлайн на сайте kammusic.ru

Концерты состоятся 6 и 7 марта в 15:00.

Фото
  1. Яна Пискун. ФОТО Вячеслав Борисовский
  2. Участки концерта «Автопортрет». ФОТО Вячеслав Борисовский
  3. Дуэт «Грани». Из архива музыкантов
  4. Дуэт «Грани». Из архива музыкантов
  5. Дуэт «Грани» и поэтесса Ах Астахова. Из архива
  6. Дуэт «Грани»и С. А. Бычков. Из архива. Из архива музыкантов
  7. Дуэт «Грани» и артисты Театра драмы Н. Войтюк и М. Беозёров. Из архива музыкантов
  8. Дуэт «Грани». Из архива музыкантов
  9. Дуэт «Грани»и Д Садчиков. Из архива музыкантов
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