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Камчатка и Индия договорились о продолжении переговоров

Камчатка и Индия договорились о продолжении переговоров

Зампред правительства края Евгений ЧЕКИН и гендиректор Корпорации развития Камчатки Константин КОРОТОВ встретились с генеральным консулом Республики Индия во Владивостоке господином Шаши БХУШАН. Обсуждались вопросы экономического и гуманитарного сотрудничества.

Дипломат обозначил несколько векторов взаимодействия, которые представляют интерес для его страны. В их числе Шаши Бхушан назвал участие квалифицированной индийской рабочей силы в реализации крупных инвестиционных проектов на территории Камчатки, экспорт медицинских услуг, строительство и реконструкцию портовых сооружений.

В отдельное направление генконсул выделил перспективы формирования авиационных чартерных программ для обмена группами туристов.

Шаши Бхушан выразил глубокое сожаление от того, что его соотечественники из Tata Power вынужденно свернули сотрудничество с Камчаткой. Из-за пандемии коронавируса затянулось строительство ТЭС, для генерации энергии на которой планировалось использовать уголь Крутогоровского месторождения. Под давлением обстоятельств руководство Tata Power пошло на корректировку инвестиционных планов компании.

Евгений Чекин в линейке направлений сотрудничества с Индией, интересных Камчатке, доминировал участие иностранного бизнеса в формировании и реализации проектов в стратегических для региона секторах экономики – туризме, логистике, глубокой переработке продуктов морского промысла. Отмечалось, что у региона есть потребность в передовых IT-технологиях, оказании медицинских услуг с использованием цифровых механизмов передачи информации.

Зампред Правительства для мобилизации интереса индийских туристов к путешествиям на Камчатку предложил рассмотреть возможность создания национальным капиталом на полуострове курортных мощностей, учитывающих бытовые и гастрономические привычки гостей с далекого юга.

На переговорах также зашла речь о потенциале участия индийских логистических и грузовых компаний в формировании береговой инфраструктуры каркаса Северного морского пути, в том числе на полуострове.

Евгений Чекин отметил готовность региона интенсифицировать поставки камчатских морепродуктов в Индию. В свою очередь Шаши Бхушан проинформировал участников переговоров о начале работы межправительственной комиссии, которая рассматривает возможность значительного расширения экспорта российской рыбы в Индию с учетом соблюдения противовирусных мер безопасности.

Константин Коротов в ходе обмена мнениями отметил необходимость выстраивания контактов и переговорного процесса на постоянной плановой основе.

В рамках предложенной концепции сотрудничества стороны договорились о продолжении переговорного процесса.


Владимир СЛАБУКА

корпорация развития
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