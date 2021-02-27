«Берингия-2021»: Алексей ПОПОВ

Алексей Попов занимается с собаками с детства. Каюр впервые принял участие в гонке на собачьих упряжках в 2003 году и сразу стал серебряным призером. Вернувшись в гонку после травмы колена, в 2005 году Алексей стал чемпионом «Берингии», однако потом участие в соревнованиях пришлось прервать. Сегодня он снова выходит на маршрут.

«Сколько себя помню, меня всегда окружали собаки. Они были единственным транспортом в нашем поселке. Сейчас ездовым собаководством увлеклась младшая дочь, я ее тренирую и сам вернулся в этот спорт», – рассказывает Алексей.

Все последние годы Алексей Попов, даже не будучи участником, старался помогать в организации соревнований «Берингии», не уходил далеко от гонки – был всегда с ней.

В «Берингии-2021» каюр пойдёт в гонку на традиционной деревянной нарте.

«Главное в нарте – каткость. Нарту я изготовил сам, из каменной берёзы. Мне нравится делать что-то своими руками. Это целый процесс: едешь в лес, выбираешь дерево. Здесь главное – сухой хороший материал, – подмечает Алексей. –Дома уже распиливаем как надо, обрабатываем – старики еще остались, кто может передать традиции изготовления и секреты мастерства. Единственное отличие от старинных нарт – наличие ножных тормозов».

В упряжке на основной гонке «Берингии» у Алексея Попова 10 собак.

«У меня аляскинские хаски. Мне по душе эта порода – они мастера на дальние дистанции. Собак у меня в этот раз немного, но, думаю, что пройдут нормально», – сказал Алексей Попов.

Напомним, кубок «Берингийского единства» и «Елизовский спринт» стартуют сегодня на Камчатке. В этом году «Берингия – 2021» проходит в формате зимнего фестиваля, в рамках которого проходят: «Елизовский спринт», кубок «Берингийского единства» в Эссо, культурно-просветительский проект «Берингия – лицом к лицу с Севером», бизнес-форум, региональная выставка «Сказочная Камчатка» и фестиваль «Снежный путь». 21 февраля на биатлонном комплексе имени Виталия Фатьянова в Петропавловске-Камчатском прошла детская гонка «Дюлин», 25 февраля завершился двухдневный деловой форум «Дальний восток – зима открытий».