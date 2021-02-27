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«Берингия-2021»: Дмитрий ИЧАНГА

«Берингия-2021»: Дмитрий ИЧАНГА

Дмитрий Ичанга из Усть-Камчатска - дебютант «Берингии - 2021», хотя и занимается ездовым спортом более десяти лет.

Тренироваться Дмитрий начал в 2010 году под руководством Валентина Солодикова. В 2014 году Дмитрий решил принять участие в «Быстринском спринте». В этой гонке каюр занял седьмое место.

«Периодически в жизни возникали трудности, из-за которых я был вынужден прекращать заниматься ездовым спортом, но возвращался к тренировкам. В 2020 году принял участие в гонке «Казачий путь» вместо Юлии Савченко, которая получила травму. После этого продолжил тренировки», - рассказал Дмитрий Ичанга.

Своих собак у Дмитрия нет, и Алексей Солодяков, неоднократный участник "Берингии", предложил Дмитрию свою упряжку. Каюр выбрал 14 собак и отправился тренироваться в Эссо. Пришлось уделить много внимания изучению трассы, так как местность в Эссо непростая: есть и горные возвышенности, и равнины. Каюр планирует обязательно приобрести собак.Однако и упряжка Алексея Солодякова Дмитрия слушается превосходно.

Дебютируя в гонке «Берингия -2021», Дмитрий Ичанга вовсе не боится трудностей. Главное – правильный настрой. Каюр не стремится сразу стать победителем. Он поставил себе цель – обязательно дойти до финиша.

«Очень рад, что принимаю участие в серьёзной гонке с опытными знаменитыми каюрами. Это бесценный опыт. Каюры всегда помогут, дадут дельный совет, в том числе как обращаться с собаками. Несмотря на дух соперничества, здесь царит дружеская атмосфера», - рассказал Дмитрий.

В числе остальных каюров Дмитрий готовится к старту. Он проверяет нарту, собак, тренируется, но и отдаёт дань предкам. Дмитрий Ичанга – эвенец, и у него есть свой обычай, который позволит пройти гонку в единении с духами поколений. Но это уже другая история…

Напомним, сегодня в Эссо стартует гонка на собачьих упряжках за кубок «Берингийского единства», которая станет своеобразной жеребьёвкой для участников гонки «Берингия-2021. Старт большой гонки «Берингия» в этом году пройдёт 28 февраля. На дистанцию в 950 километров выйдут 13 каюров. Маршрут гонки пройдёт от села Эссо до Оссоры.

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