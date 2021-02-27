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«Берингия-2021»: Андрей СЕМАШКИН

«Берингия-2021»: Андрей СЕМАШКИН

Четырёхкратный чемпион гонки на собачьих упряжках «Берингия» Андрей Семашкин перед стартом большой гонки рассказал о том, как пришёл в ездовое собаководство.

В жизни Андрея Семашкина собаки были всегда, с самого детства. В родном Эссо тогда у многих были упряжки – на собаках ездили в тундру на охоту, отправляли почту в табуны, заготовленную осенью рыбу зимой отвозили в посёлок тоже на упряжках.

«На собаках в школу ездили, там их привязывали у забора. Это увлечение из детства перекочевало во взрослую жизнь. После института я организовал питомник под названием «Снежные псы» и до сих пор продолжаю этим заниматься. Раньше я бегал на спортивных собаках по жёстким трассам, но в итоге перешёл на марафонские дистанции», – рассказал Андрей Семашкин.

Андрей одинаково ловко ходит и на традиционной деревянной нарте, и на спортивной. Но предпочтение все же отдаёт современной.

«Для меня современная нарта намного удобнее, хотя тяжелее традиционной в несколько раз. Здесь очень вместительная сумка, в которую можно сложить вещи. Туда можно положить уставшую собаку, чтобы она отдохнула и была в полной безопасности. А в случае непогоды я могу залезть в нарту и спрятаться в пологе от снега», – добавил каюр.

Собаками в семье Семашкиных занимаются все: и супруга Анастасия, и дети. У каждого свои обязанности по питомнику: старшие кормят собак, убирают территорию, выгуливают. На младших – «обнимашки». По мнению главы большого семейства, животные не меньше людей нуждаются в любви и ласке, поэтому погладить за ушком и почесать спинку – обязательные условия полноценного содержания собак.

В этом году Андрей единственный, кто представит свой питомник «Снежные псы» на самой протяжённой гонке в стране. Анастасия Семашкина в гонку не идёт. В конце 2020 года родилась Даша, восьмой ребёнок в семье, и сейчас у Насти в приоритете дети. Но проводить мужа в гонку в Эссо Настя приехала со старшими девочками и самой младшей дочерью.

Напомним, сегодня в Эссо стартует гонка на собачьих упряжках за кубок «Берингийского единства», которая станет своеобразной жеребьёвкой для участников гонки «Берингия-2021. Старт большой гонки «Берингия» в этом году пройдёт 28 февраля. На дистанцию в 950 километров выйдут 13 каюров. Маршрут гонки пройдёт от села Эссо до Оссоры.

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