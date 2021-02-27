«Кванториум» и «Берингия-2021»: мобильный технопарк приехал в Эссо

В Эссо в рамках праздника, посвящённого «Берингии-2021», стартует гонка на собачьих упряжках за кубок «Берингийского единства». На площадке зимнего фестиваля работает мобильный технопарк «Кванториум».

«Мы готовы сегодня проводить мастер-классы для детей, родителей и для всех желающих. Подготовили несколько направлений: «аэро», «гео», «геоинформационные технологии», «IT». С нами на площадке находятся и ребята из «Точки роста», которая располагается в Эссо», – рассказал Кирилл Платонов, преподаватель технопарка.

В мобильном «Кванториуме» покажут специально созданный восьмибитный компьютер, авиасимуляторы, на которых каждый может почувствовать себя пилотом коптера. Также здесь находятся запрограммированные под определенные задачи роботы, которыми можно управлять.

«Чуть позже пройдет мастер-класс «георазведка», где посетители увидят, как можно быстро в полевых условиях оцифровать картинку – сделать карту. Мы приглашаем всех познакомиться с возможностями «Кванториума» и просто повеселиться!», – сказал Кирилл Платонов.

Напомним, в этом году «Берингия – 2021» проходит в формате зимнего фестиваля, в рамках которого проходят кубок «Берингийского единства» в Эссо, «Елизовский спринт», культурно-просветительский проект «Берингия – лицом к лицу с Севером», бизнес-форум, региональная выставка «Сказочная Камчатка» и фестиваль «Снежный путь». 21 февраля на биатлонном комплексе имени Виталия Фатьянова в Петропавловске-Камчатском прошла детская гонка «Дюлин», 25 февраля завершился двухдневный деловой форум «Дальний восток – зима открытий».