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Алексей Попов – победитель кубка «Берингийского единства»

Алексей Попов – победитель кубка «Берингийского единства»

В Эссо финишировали все каюры-участники гонки на кубок «Берингийского единства». Алексей Попов из села Усть-Хайрюзово, который стартовал восьмым, пришёл первым.

«Это заслуга собак, они отлично себя проявили, я только правил. Трасса очень сложная. На подъём собаки не могли забраться по прямой, зигзагом шли. Было намного сложнее, чем на гонке-прологе. Не знаю, какой я по времени пришёл, но доволен, что обошёл семь упряжек», - рассказал Алексей Попов.

Последним финишную черту пересёк Евгений Бородай.

Всего в гонке приняли участие 15 каюров. Церемония награждения запланирована на 15:00, именно тогда станут известны имена победителей. Судьям предстоит определить, кто из каюров быстрее преодолел дистанцию.

По результатам гонки на кубок «Берингийского единства» будет определён порядок старта каюров «Берингии-2021». Победитель выйдет на старт последним, занявший второе место участник - предпоследним и так далее. Технический старт большой гонки намечен на 9:00 28 февраля.

Напомним, в этом году «Берингия – 2021» проходит в формате зимнего фестиваля, в рамках которого проходят кубок «Берингийского единства» в Эссо, «Елизовский спринт», культурно-просветительский проект «Берингия – лицом к лицу с Севером», бизнес-форум, региональная выставка «Сказочная Камчатка» и фестиваль «Снежный путь». 21 февраля на биатлонном комплексе имени Виталия Фатьянова в Петропавловске-Камчатском прошла детская гонка «Дюлин», 25 февраля завершился двухдневный деловой форум «Дальний восток – зима открытий».

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