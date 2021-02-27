Об истории камчатского собаководства расскажет передвижная выставка музея «Берингии»

Сразу две выставки, на которых можно познакомиться с камчатским собаководством, можно посетить в Эссо.

«На Камчатке собаки как средство передвижения использовались с давнего времени. Наш регион идеально подходит для занятий ездовым спортом. На выставке мы рассказываем о том, как использовалась собака в мирной жизни в довоенное время, а как в военное время. В военный период собаки помогали перевозить грузы к кораблям, которые доставляли помощь бойцам. Незаменимым помощником была собака и в работе пограничников. Постепенно такое активное использование ездовых собак привело к появлению гонки «Берингия», - рассказала Наталья Конышева, старший научный сотрудник Камчатского краевого объединённого музея Петропавловска-Камчатского.

По словам сотрудницы музея, еще много лет назад, в те времена, когда местные жители ездили друг к другу в гости на собачьих упряжках, они соревновались, кто же быстрее доберётся до назначенного места. Так спустя годы, в 1990 году, появилась гонка на собачьих упряжках «Берингия». Сейчас в ней участвуют каюры не только на традиционных деревянных, нартах, но и спортивных. Важно отметить, что в «Берингии -2021» большая часть каюров использует в гонке именно деревянные нарты.

На выставке можно увидеть работы камчатских фотографов и художников с изображением собачьих упряжек, есть работы, повествующие о первых годах «Берингии». Присутствуют на выставке и особо ценные экспонаты. Так, в музее представлена фотография конца 19 века, где изображено множество упряжек, на которых местные жители съехались в центр города для ведения торговли. А самым старым экспонатом в музее, относящимся к теме собаководства, является череп собаки, который был найден недалеко от одного из жилищ. Черепу - 11 тысяч лет. Это свидетельствует о том, что уже в те времена собака на Камчатке была приручена человеком.

Наталья Конышева отметила, что выставка музея, посвящённая собаководству, является передвижной. Сотрудники музея посещают с ней разные населённые пункты Камчатки, чтобы как можно больше людей узнало историю своего края. После Эссо передвижной музей «Берингии» отправится в Палану.

Напомним, в этом году «Берингия – 2021» проходит в формате зимнего фестиваля, в рамках которого проходят кубок «Берингийского единства» в Эссо, «Елизовский спринт», культурно-просветительский проект «Берингия – лицом к лицу с Севером», бизнес-форум, региональная выставка «Сказочная Камчатка» и фестиваль «Снежный путь». 21 февраля на биатлонном комплексе имени Виталия Фатьянова в Петропавловске-Камчатском прошла детская гонка «Дюлин», 25 февраля завершился двухдневный деловой форум «Дальний восток – зима открытий».