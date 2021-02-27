«Берингия-2021»: Николай Левковский

Николай Левковский – легенда «Берингии», её трёхкратный победитель, многократный призёр, отец уже не менее легендарного каюра – Валентина Левковского.

С собаками Николай всю свою жизнь, с самого раннего детства.

«Я всю жизнь катался на собаках, с дедом, с отцом. Какое-то время у меня лошадь была, но собаки всё-таки ближе. На побережье нужно держать либо лошадь, либо собак. У нас с братом одна на двоих нарта была. Брат ансамблем руководит (Анатолий Левковский, художественный руководитель ансамбля «Эльвель»), постоянно в разъездах был. Когда домой приезжал, упряжка была его, брат улетал, я собак забирал себе. Так и делились», – рассказывает Николай Николаевич.

В Тигильском районе ещё в советское время проходила гонка на собачьих упряжках «Лайка». Братья Левковские – Николай и Анатолий – были её постоянными участниками. После очередной «Лайки» какая-то женщина предложила Николаю щенка.

Левковский пса забрал. Так родилась ещё одна легенда «Берингии» – Кинг.

«Этот пёс - прадедушка всех моих собак. Всё поколение моих собак идёт от него. Здоровый был и очень азартный. Признавал только меня. Если уходил, всегда сам возвращался», – вспоминает Николай Левковский.

А потом появилась «Берингия», где Николай сразу стал звездой. У каюра -три золота и нечётное количество серебра и бронзы. В 2014 году свою знаменитую упряжку передал младшему сыну Валентину, который за семь лет – с 2014 по 2020 годы – трижды становился чемпионом гонки и четырежды - её серебряным призёром.

В 2020 году Николай Левковский вернулся в гонку и сразу взошёл на пьедестал почёта, заняв второе место.

В 2021 году отец и сын впервые вместе выйдут на трассу. Оба говорят, что играть в поддавки не будет ни один, ни другой. Тем временем болельщики делают ставки, кто из Левковских – старший или младший – победит в гонке.

Напомним, сегодня в Эссо стартует гонка на собачьих упряжках за кубок «Берингийского единства», которая станет своеобразной жеребьёвкой для участников гонки «Берингия-2021. Старт большой гонки «Берингия» в этом году пройдёт 28 февраля. На дистанцию в 950 километров выйдут 13 каюров. Маршрут гонки пройдёт от села Эссо до Оссоры.