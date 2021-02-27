 
В Петропавловске-Камчатском 18:22, 27 Февраля, суббота
ночью -8°C
днем -1°C
ветер 2,5 м/с
Завтра 28 Февраля
-7 ... -2°C
ветер 8,1 м/с
Камчатка в порядке

Владимир СОЛОДОВ даст старт большой гонке «Берингия»

Владимир СОЛОДОВ даст старт большой гонке «Берингия»

В Эссо Владимир Солодов посетит Быстринский районный этнографичейский музей, Быстринский природный парк «Вулканы Камчатки», а также выступит с приветственным словом на концерте Государственного академического ансамбля танца «МЭНГО».

Кроме того, губернатор осмотрит приют по содержанию безнадзорных животных, встретится с руководителями Быстринского сельскохозяйственного предприятия и председателем Совета Быстринского потребительского общества.

Глава региона обсудит с директором МАУ физической культуры и спорта «Зимний спортивный комплекс «Оленгендэ» реконструкцию подъемника и даст старт гонке на собачьих упряжках «Берингия 2021».

43

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Переместите вправо
Загрузка...
Новости ИА Камчатка
Подробности Власть Коммуналка Земляки Образование Большая рыбалка Карта сайта
Материалы, опубликованные на сайте, не рекомендуются к просмотру лицам в возрасте до 16 лет без присутствия взрослых