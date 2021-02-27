Владимир СОЛОДОВ даст старт большой гонке «Берингия»

В Эссо Владимир Солодов посетит Быстринский районный этнографичейский музей, Быстринский природный парк «Вулканы Камчатки», а также выступит с приветственным словом на концерте Государственного академического ансамбля танца «МЭНГО».

Кроме того, губернатор осмотрит приют по содержанию безнадзорных животных, встретится с руководителями Быстринского сельскохозяйственного предприятия и председателем Совета Быстринского потребительского общества.

Глава региона обсудит с директором МАУ физической культуры и спорта «Зимний спортивный комплекс «Оленгендэ» реконструкцию подъемника и даст старт гонке на собачьих упряжках «Берингия 2021».