«Берингия-2021»: Валерий ЧУПРИН

Валерий Чуприн родом из Эссо. Всю свою жизнь он, как и его предки, занимается собаководством.

Однако впервые принял участие в «Берингии» только в 2009 году, спустя почти два десятилетия с момента её появления. Раньше, говорит Виталий, было много других забот. В первую свою первую гонку он пошёл со взрослыми собаками, которым было по 12-13 лет. Помнит только, что занял тогда не последнее место.

Раньше для северных жителей разведение собак было необходимостью – в тундре это основное средство передвижения. Но и сейчас Валерий Чуприн использует собак не только для участия в соревнованиях, но и повседневной жизни: на рыбалке или охоте.

Сегодня у каюра десять собак.

«Это обычные дворовые собаки, помесь с лайкой. Характер у них злобный, они драчливые, даже агрессивные. Для охоты нужны собаки именно с таким характером. К тому же они хорошо подходят для прохождения дальних расстояний», – рассказывает Валерий Чуприн.

«Берингия» для Чуприна – это прежде всего общение. Раз в год участники соревнований собираются вместе, обмениваются опытом, делятся впечатлениями о прошедшем годе. В гонке каюры обязательно помогают друг другу. Ведь путь неблизкий, и поддержка часто бывает не просто нужна, а жизненно необходима.

Для Валерия победа в гонке – совсем не главное. «Берингия» для него - это праздник, который каждый год приходит в северные посёлки, и каюр рад возможности приобщиться к этому празднику.

Напомним, сегодня в Эссо стартовала гонка на собачьих упряжках за кубок «Берингийского единства», которая станет своеобразной жеребьёвкой для участников гонки «Берингия-2021. Старт большой гонки «Берингия» в этом году пройдёт 28 февраля. На дистанцию в 950 километров выйдут 13 каюров. Маршрут гонки пройдёт от села Эссо до Оссоры.