Владимир СОЛОДОВ посетил этнографический музей в селе Эссо

В ходе рабочей поездки в Быстринский район губернатор Камчатского края Владимир Солодов посетил Быстринский этнографический музей в селе Эссо.

«Совершенно уникальный, единственный на Камчатке этнографический музей. Здесь интересно переплетены традиции разных народов, которые населяли полуостров, показано устройство предметно-бытового ряда, воссоздан казачий уклад, а также история развития, освоения и археологического изучения этой части Камчатки, – отметил глава региона. – Эссо – это туристический центр, музей здесь имеет особое значение. Уверен, что в Эссо будет в том числе и центр музейного развития на базе нашего музея».

Быстринский этнографический музей в Эссо был основан в 1982 году. Он расположен в центре села Эссо на берегу горной речки Уксичан. Музейный ансамбль изначально представлял собой архитектурный комплекс казацкого острога в стиле русского зодчества XVII-XVIII веков, в который входили приказная (ясачная) изба, оборонная башня, амбарчик для хранения домашних вещей и конной упряжи. Позднее было возведено здание выставочного зала, а в 2003 году построено корякское полуподземное жилище XIX века. Первыми экспонатами стали предметы, переданные в музей старожилами-аборигенами Быстринского района, рабочими совхоза «Анавгайский», местной интеллигенцией, школьниками.

Напомним, Владимир Солодов находится с рабочим визитом в Быстринском муниципальном районе. Губернатором планируется посещение Быстринского природного парка «Вулканы Камчатки», выступление с приветственным словом на концерте Государственного академического ансамбля танца «МЭНГО», осмотр приюта по содержанию безнадзорных животных, встреча с руководителем Быстринского сельскохозяйственного предприятия и председателем Совета Быстринского потребительского общества, обсуждение с директором МАУ физической культуры и спорта «Зимний спортивный комплекс «Оленгендэ» реконструкции подъемника. Глава региона планирует дать старт гонке на собачьих упряжках «Берингия 2021».