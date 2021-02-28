Быстринский район: какие проблемы удалось решить

Владимир СОЛОДОВ побывал в Эссо с рабочим визитом. Губернатор проведет встречи и в других районах края в рамках фестиваля «Берингия-2021».

Он посетил проблемные предприятия – местную ферму и пекарню, побывал в приюте для безнадзорных животных, открытом в селе буквально накануне, а также в Быстринском этнографическом музее.

Также состоялась первая рабочая встреча Владимира Солодова прошла с главой Быстринского района Анатолием Вьюновым.

Губернатор оценил ход реализации поручений, которые были даны главе района летом прошлого года в рамках рабочего визита. Были намечены планы по социально-экономическому развитию села Эссо.

Владимир Солодов сообщил, что после его последнего визита летом 2020 года в Быстринский район часть вопросов уже начала решаться. Среди них - начало ремонта сельского дома культуры. Для этого из краевого бюджета было выделено порядка одного миллиона рублей.

Губернатор края также подчеркнул, что в этом году будет выделена серьёзная финансовая поддержка камчатцам, занимающимся оленеводством, и важно, чтобы она доходила до фермеров, традиционно занятых в этой сфере.

На встрече обсудили также направления работы по развитию Эссо как туристического объекта региона.

В числе вопросов, которые следует решить: строительство дорог, развитие гостиничной отрасли, разработка привлекательных, экологически безопасных туристических маршрутов, привлечение в район специалистов разных отраслей.

Владимир Солодов отметил, что правительство края окажет необходимую для решения кадрового вопроса помощь, по остальным поэтапно будут проработаны пути решения.

В условиях пандемии коронавируса участники встречи обсудили также состояние заболеваемости в районе и вопросы вакцинации. Глава Быстринского района сообщил, что ситуация на контроле, а местные жители поэтапно прививаются.

Строительство новой фермы в Эссо начнётся уже в этом году

Летом прошлого года во время визита в Быстринский район Владимир Солодов обсудил с главой района проблемы на местной животноводческой ферме, которая находилась в состоянии кризиса.

Молочное производство пришло в упадок после того, как в 2014 году обанкротилось частная молочная ферма, и ее имущество было передано в муниципальную собственность. Район не справлялся с предприятием: у фермы образовались долги перед поставщиками, а также по зарплате сотрудникам. Владимир Солодов поручил срочно принять меры по выводу предприятия из кризиса, чтобы обеспечить местное население свежей молочной продукцией. Глава региона предложил местным властям начать со смены руководства предприятия.

Три месяца назад предприятие возглавил новый руководитель, с которым Владимир Солодов и обсудил дальнейшие планы по работе предприятия.

«В этом году рассчитываем приступить к строительству новой фермы на 100 голов в привязном содержании крупного рогатого скота. В планах - обновление комплекса по обработке молокопродуктов, а также расширение ассортимента, в частности, планируем производство кисломолочной продукции – творога, сыра. Тем самым мы намерены осуществить полный цикл производства», - сказал Владимир Солодов.

Строительство новой фермы планируется завершить к 2022 году. В район будут направлены специалисты в рамках целевой подготовки. Правительством края будет разработана программа обеспечения таких специалистов служебным жильём, чтобы ключевые отрасли развития района, сельское хозяйство и животноводство, двигались в перспективном направлении.

Хлебопекарня в Эссо избавлена от судебных тяжб

Губернатор края встретился с руководителем пекарни и оценил, как выполняются поручения, данных им во время летнего визита.

Напомним, в мае 2020 года хлебопекарное производство переехало в новое здание, но из-за недобросовестности поставщика у руководства возникли проблемы с муниципальными властями. Средства на возведение новой мини-пекарни потребительскому обществу выделили из краевого бюджета по программе «Развитие сельского хозяйства в Быстринском районе». За них требовалось отчитаться, но так как на момент сдачи объект всё ещё не был введён в строй, на предприятие подали в суд районные власти. С мая пекарня уже работает, но судебные тяжбы продолжались.

Летом 2020 года глава региона дал поручение министру сельского хозяйства края урегулировать бюрократические проволочки, чтобы предприятие возобновило свою деятельность в полном объёме.

«Все вопросы, связанные с судебными заседаниями, урегулированием имущественных отношений нам удалось решить. Долги пекарни закрыты, и предприятие теперь уверенно смотрит в будущее. С руководством пекарни мы обсудили расширение ассортимента и популяризацию местного хлеба среди жителей, потому что в отдалённых посёлках местный свежий хлеб должен иметь приоритет по сравнению с привозным», - подчеркнул Владимир Солодов.

Мощность новой быстринской пекарни — одна тонна в сутки. Предприятие полностью закрывает потребность в хлебе как села Эссо, так и соседнего Анавгая. Здесь также пекут булочки, пироги и рулеты. Свою продукцию на прилавки местных магазинов пекарня поставляет три раза в день.

Приют для безнадзорных животных в Эссо: очень хорошие условия

Губернатор края побывал в новом приюте. Еще летом местные жители просили об этом главу региона.

«Моё поручение по поводу приюта выполнено, и сейчас мы видим новый питомник для собак, в котором со всеми требованиями нового законодательства о гуманном отношении к животным будут осуществляться передержка, стерилизация, маркировка безнадзорных животных. Очень хорошие условия здесь созданы. Уверен, что это позволит в кратчайшие сроки проблему бездомных животных решить», – отметил Владимир Солодов.

Питомник находится на огороженной территории, где построены тёплые и просторные вольеры для животных. После стерилизации и чипирования часть животных возвратят на улицу. Некоторые из-за агрессивного поведения или состояния здоровья будут содержаться в приюте постоянно.

Напомним, в 2020 году приюты для безнадзорных животных были открыты в Усть-Камчатске, Усть-Большерецке, Палане, Тигиле, Быстринском районе и Милькове. В зависимости от размера населённого пункта они имеют разную вместимость — от 10-50 голов до нескольких сотен.