К двум годам колонии приговорена экс-директор управляйки «Дом 21 век»

Экс-директора управляющей компании на Камчатке суд приговорил к лишению свободы за растрату коммунальных платежей.

Как сообщили в прокуратуре Камчатского края, суд признал виновной жительницу Петропавловска-Камчатского в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере).

Суд установил, что бывшая гендиректор управляющей компании «Дом 21 век» с 2017 по 2018 год растратила более 2 млн рублей, полученных от жильцов многоквартирных домов в качестве платы за поставленные коммунальные услуги и подлежащих перечислению ресурсоснабжающим организациям.

С учетом позиции государственного обвинения суд приговорил её к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.