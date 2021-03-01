Ирина Яровая предложила узаконить применение лекарств офф-лейбл для лечения онкобольных детей

Внести изменения в закон об охране здоровья, которые позволят применение препаратов офф-лейбл для лечения онкобольных детей, усовершенствовать порядок регистрации лекарственных препаратов, а также подключить к экспертизе лекарственных препаратов РАН и ведущие онкоцентры предложила заместитель председателя Госдумы РФ Ирина Яровая в ходе заседания экспертного совета по вопросам совершенствования законодательства в сфере обеспечения безопасности детей и формирования доброжелательной и комфортной среды для их жизни и развития.

В совещании приняли участие профильные специалисты с Камчатки.

Участники заседания, а именно - руководство московского Центра им. Дмитрия Рогачева, Санкт-Петербургского центра им.Березина, онкоцентра им.Петрова, РДКБ, Клинического центра им.И.М.Сеченова, центра им. Блохина, центра им. Алмазова, НИИ детской онкологии, гематологии и транспортологии Р.М.Горбачевой, онкологи Екатеринбурга, Оренбурга, Камчатки, Кирова, Ростова-на-Дону, Амурской области, замминистра по здравоохранению, замминистра промышленности и торговли, замминистра труда и соцзащиты, руководитель Росздравнадзора поддержали предложения вице-спикера ГД.

По словам зампреда ГД, общее мнение врачей-онкологов -требуется решение вопроса использования при лечении детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями лекарственных препаратов по клиническим показаниям, не упомянутым в инструкции по применению, так называемых препаратов «офф-лейбл». Также, исходя из запроса детских онкологов, актуализирован вопрос регистрации отечественными производителями лекарственных препаратов, имеющих подтверждённую высокую эффективность в лечении. Существующая процедура носит непрозрачный характер, не имеет процедуры коллегиального пересмотра решения, регламента ответственности за нарушение сроков и необоснованных отказов.

«К сожалению, проблема препаратов офф-лейбл не решается на протяжении длительного времени, создавая сложности в лечении. Наша задача не просто услышать врачей, а прийти к конкретному решению и внести изменения в законодательство», - сказала Ирина Яровая.

«Вторая проблема, заявленная детскими онкологами, требует сегодня особого внимания, это общий запрос на препарат «Аспарагиназа» на основе российской субстанции, эффективность которого высоко оценена ведущими специалистами, но который не получил регистрационного продления. По данным Центра им. Димы Рогачева препарат, доступный сегодня и содержащий одну из иностранных субстанций, значительно уступает в эффективности лечения детей, страдающих острой лимфобластной лейкемией, вследствие ее низкой активности и крайней нестабильности», - сказала Ирина Яровая.

«Поэтому, требуются не только общие качественные изменения нормативно-правового регламента регистрации лекарственных препаратов, но и срочные решения с тем, чтобы разобраться в ситуации с конкретным отечественным препаратом и заявкой на него детских онкологов, чтобы дети могли получать лучший препарат и по доступной цене. Предлагаю комиссионно на уровне двух министерств – здравоохранения и промышленности и торговли с привлечением детских онкологов провести необходимую работу и оказать практическую помощь в решении данного вопроса. Ориентиром здесь должно быть поручение, данное Президентом в 2016 году о мерах по развитию фармацевтической промышленности», - предложила вице-спикер ГД.

После предыдущего заседания экспертного совета, 19 февраля Яровая направила председателю правительства РФ Михаилу Мишустину двенадцать предложений по совершенствованию системы оказания медицинской помощи детям с онкологическими заболеваниями.

«В частности, мы предложили включить раздел «Детская онкология» в нацпроект «Здравоохранение», предусмотрев в федеральном проекте «Борьба с онкологическими заболеваниями» целевые показатели, касающиеся профилактики, диагностики, лечения и медицинской реабилитации детей с онкологическими заболеваниями; создать на базе уже существующих и новых онкологических центров 10 опорных межрегиональных референс-центров; создать единый федеральный регистр детской онкологии с системой мониторинга, чтобы обеспечить взаимодействие между всеми врачами-онкологами федеральных и региональных медучреждений; разработать единый общефедеральный механизм маршрутизации, координации и сопровождения детей с онкологическими заболеваниями на всех этапах оказания им медицинской помощи и другие», - напомнила Ирина Яровая.

Кроме того, 15 февраля Яровая посетила Центр им.Димы Рогачева, где пообщалась с родителями детей с Камчатки , которые в настоящее время проходят лечение в онкоцентре. Экстренную госпитализацию в этот центр помогла обеспечить Ирина Яровая.А также – организовала и провела по линии Совета Законодателей анкетный опрос всех регионов по вопросам оказания онкопомощи детям, и получила позиции онкологов со всей страны и регионов, в том числе, по лекарственному обеспечению.