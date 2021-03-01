Свыше 2 миллиардов рублей долгов за ЖКХ накопили жители Камчатки и Чукотки

Жители и предприятия Камчатки и Чукотки уменьшили свои долги за жилищно-коммунальные услуги, сообщили в УФССП России по Камчатскому краю и Чукотскому АО.

За 2020 год жители этих регионов задолжали своим управляющим компаниям свыше 2 млрд 277 млн рублей. Это 66 % от общей суммы долгов, подлежащих взысканию по всем исполнительным производствам, находящимся у судебных приставов-исполнителей края и округа. По сравнению с 2019 годом долги уменьшились на 44 миллиона рублей. Средняя задолженность за услуги ЖКХ составляет 150 тысяч рублей.

«В целях взыскания долгов судебными приставами – исполнителями края и округа на регулярной основе проводятся рейды по месту жительства должников, накладываются аресты на денежные средства, имущество и транспортные средства. Неплательщиков ограничивают в праве выезда за пределы страны», - напомнили в ведомстве.