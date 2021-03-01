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Министерство инвестиций, промышленности и предпринимательства Камчатского края возглавил мурманчанин Олег Костенко

Министерство инвестиций, промышленности и предпринимательства Камчатского края возглавил мурманчанин Олег Костенко

Главой министерства инвестиций, промышленности и предпринимательства Камчатского края назначен Олег Костенко из Мурманской области.

Губернатор Владимир Солодов поздравил министра с назначением и пожелал плодотворной работы, нацеленной на развитие Камчатки.

«Хочу вас поздравить с победой в конкурсе на должность министра. В зоне ответственности министерства инвестиций, промышленности и предпринимательства – повышение привлекательности региона с точки зрения инвестиционного климата, развитие возможностей предпринимательства, а также промышленная политика и разработка проектов по развитию новых отраслей на Камчатке. Очень важно, чтобы вы были ориентированы на открытое сотрудничество с бизнесом и могли выстроить прямой диалог с предпринимателями. Я уверен, что ваши профессионализм и опыт позволят нам сделать серьёзный шаг вперёд с точки зрения улучшения инвестиционного климата и реализации наших крупнейших и важнейших инвестиционных проектов и вместе нам удастся вывести Камчатку на новый уровень развития», – сказал Владимир Солодов.

Справка: Олег Костенко родился 5 июня 1977 года в Мурманске. В 1999 году окончил Мурманский государственный педагогический институт по специальности «учитель истории». В 2006 году – Мурманский государственный технический университет по специальности «финансы и кредит». В разные годы занимал должности начальника отдела комитета промышленного развития, экологии и природопользования Мурманской области, заместителя председателя комитета развития промышленности и предпринимательства Мурманской области. С 2014 по 2019 годы занимал должность заместителя министра развития промышленности и предпринимательства Мурманской области. В 2019 года возглавил министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области. Женат, воспитывает сына.

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