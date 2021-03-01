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Маршруты «Берингии» войдут в федеральный календарь мероприятий ездового спорта

Маршруты «Берингии» войдут в федеральный календарь мероприятий ездового спорта

Первым и вторым мероприятиями зимнего фестиваля «Берингия-2021» стали детская гонка «Дюлин» и гонка-пролог «Берингии-2021». Соревнования прошли 21 и 22 февраля на биатлонном комплексе имени Виталия Фатьянова, где также были организованы интерактивные площадки и экспозиции для зрителей.

«Берингия» – важнейшее спортивное и культурное событие Камчатки, к фестивалю огромный интерес не только в регионе, но и в других субъектах России. Необходимо включить наши маршруты и трассы в сертифицированные гонки в календаре федеральных мероприятий. В ближайшее время запланируем встречу с руководством Всероссийской ассоциации ездового спорта, чтобы уже сейчас начать работу по подготовке следующей гонки», – подчеркнул губернатор региона.

Ежегодно количество участников увеличивается. Так, если в гонке «Дюлин» в 2019 году на старт вышло 69 каюров, то в этом году стартовали 74 молодых спортсмена в возрасте от 7 до 17 лет в трех категориях. Отдельно были отмечены участники, которые выступили на традиционной деревянной нарте.

Год от года увеличивается и число участников гонки-пролога.

«На гонке-прологе «Берингии-2021» третий год происходит рост числа участников: если в 2019 в этой гонке участвовало 39 каюров, то 22 февраля 2021 года их было 47», – рассказал министр спорта Камчатского края Константин Хмелевский.

Нововведением в этом году стало разделение каюров на 2 категории – сначала вышли на старт каюры с желтыми номерами, те, которые пошли в большую традиционную гонку, за ними стартовали спортсмены и любители, на которых были номера синего цвета.

Всего в мероприятии в этот день приняли участие около 7000 зрителей.

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