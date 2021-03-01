У подножья Авачинского вулкана погиб снегоходчик

Следственный комитет на Камчатке начал проверку по факту смерти 54-летнего мужчины у подножья Авачинского вулкана, сообщили в СУ СКР по Камчатскому краю.

«По предварительным данным, около 8 утра 28 февраля 2021 потерпевший в одиночку отправился на снегоходе к подножью Авачинского вулкана Камчатского края. Через некоторое время мужчина позвонил своему знакомому и сообщил о плохом самочувствии, после чего последний отправился ему на помощь. Прибыв к месту происшествия, мужчина обнаружил своего знакомого, который через непродолжительный период времени скончался», - рассказали в следкоме.