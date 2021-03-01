Внешний облик Петропавловска-Камчатского освежат уже в этом году

Губернатор края Владимир Солодов дал поручение главному архитектору Камчатки Михаилу Кудряшову определить первоочередные объекты в Петропавловске-Камчатском для приведения в порядок внешнего облика столицы региона.

«Проводится большая работа. Вместе с городской администрацией необходимо выделить здания, которые больше всего портят внешний облик города или создают угрозы для здоровья жителей, – подчеркнул губернатор. – Безусловно, невозможно город преобразить в один день, но необходимо уже в текущем году привести знаковые территории в порядок. Просьба усилить работу по информированию жителей, обсуждению с ними планов. Важно, чтобы все проекты осуществлялись с учетом их пожеланий».

Поручение губернатора касается не только центра, но и других районов города. Работа в части объектов культурного наследия, которые находятся в неудовлетворительном виде, будет проводиться совместно с министерством культуры края, а также с администрацией столицы полуострова.

«Что касается объектов культурного наследия, не хватает пока предметной инвентаризации объектов: в чей собственности находится то или иное здание, какой имеет статус, предмет охраны и как можно его использовать в перспективе. После получения всей необходимой информации мы определим алгоритм решений. Реставрация, воссоздание, сохранение объектов культурного наследия – процесс понятный с точки зрения законодательства: 73 федеральный закон позволяет работать с этими вопросами в широком поле, – отметил Михаил Кудряшов. – Также будем с инвесторами прорабатывать вопрос с точки зрения восстановления зданий с возможной перспективной арендой на льготных условиях при безусловном соблюдении всех требований и ограничений, за соблюдением которых будут тщательно следить органы охраны объектов культурного наследия».

В целом приведение в порядок городской среды Петропавловска-Камчатского будет происходить в рамках нескольких проектов. Одним из основных партнеров региона в этом вопросе является Агентство стратегических инициатив. В частности, АСИ осуществляет поддержку края во внедрении стандартов по вовлечению граждан в процесс благоустройства городских территорий. Также город Петропавловск-Камчатский в этом году стал одним из победителей проекта «Моя дорога», который предполагает комплексную модернизацию выбранной пилотной улицы, а также глубокий анализ системы городской мобильности. Сейчас регион принимает участие в новом проекте АСИ Rurban Creative Lab, в рамках которого предполагается рассмотреть возможность наполнения креативного пространства современными образовательными технологиями в сфере креативной индустрии.

«Улицы Ленинградская, Пограничная, Набережная – здесь в первую очередь будет локально решаться вопрос по дизайн-коду в рамках всех мероприятиях проекта «Моя дорога». Запустим пилотный проект и наметим «коробочные» решения для отдельных зданий, фасадов и функций этой территории: она востребована как бизнесом, так и просто жителями и является точкой притяжения для многих. Работа будет построена с учетом мнения людей, бизнес-сообщества и других участников процесса», – рассказал Михаил Кудряшов.

Напомним, в рамках делового форума «Дальний Восток – зима открытий» губернатор Камчатского края провёл встречу с руководителем Центра городских компетенций АСИ Татьяной Журавлевой. Татьяна Журавлёва отметила, что Центр городских компетенций Агентства стратегических инициатив заинтересован в том, чтобы Петропавловск-Камчатский, Вилючинск и Елизово становились комфортнее и современнее как можно быстрее, и окажет всестороннюю поддержку в этом вопросе.