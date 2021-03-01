«Сказочная Камчатка: пушнина и меха»: выставка-ярмарка собрала участников изо всех районов полуострова

Представители отдаленных районов Камчатки принимают участие в выставке-ярмарке «Сказочная Камчатка: пушнина и меха», которая открылась 1 марта в Камчатском выставочном центре в Петропавловске-Камчатском.

В экспозиции представлена продукция народных промыслов мастеров Олюторского, Алеутского, Мильковского, Быстринского и других районов.

Выставка-ярмарка «Сказочная Камчатка: пушнина и меха» проводится в рамках официальной программы зимнего фестиваля «Берингия - 2021». На открытии для гостей и участников выступили эвенский национальный ансамбль «Нулгур» и корякский фольклорный ансамбль танца «Ангт».

Одной из значимых локаций выставки-ярмарки стала экспозиция «Вдохновлённые Берингией», которую представил Камчатский краевой объединенный музей совместно с знаменитыми мастерами-ремесленниками полуострова и Камчатская краевая научная библиотека им. С. П. Крашенинникова. С помощью архивных фотографий, исторических заметок и национальных сказок посетители узнают о том, как зарождалась гонка в культурном контексте северных народов.

Традиционно работает тематическая зона «Территория Камчатки». В экспозиции представлены изделия из меха и пушнины, полуфабрикаты и заготовки, используемые мастерами для дальнейшей обработки, изделия из металла и кости, продукция из текстиля с этническими мотивами народов Камчатки и многое другое.

В течение всех дней выставки-ярмарки для взрослых и детей будут проходить развлекательные мастер-классы от участников не только внутри Выставочного центра, но и на уличной площадке: мастер-класс по приготовлению ухи, чтение сказаний коренных народов Камчатки и другие. Там же расположатся колоритные фотозоны с национальными мотивами.

«Сказочная Камчатка: пушнина и меха» проходит с 1 по 5 марта. Вход на выставку свободный. Для удобства посетителей на выставку ходят бесплатные автобусы от ТЦ «Планета».

Место проведения: Выставочный центр на Северо-Востоке (ул. Северо-Восточное шоссе, 27).

Режим работы - с 12:00 до 20:00

Подробная информация по телефону 425-125 и на сайте kamexpocenter.ru