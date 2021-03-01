Открытый конкурс на должность худрука Камчатского театра кукол стартует на этой неделе

Отбор кандидатов на должность художественного руководителя Камчатского театра кукол будет проходить в открытом формате.

Заместитель председателя правительства Камчатского края Виктория Сивак сообщила на оперативном совещании, что конкурс начнется на этой неделе. На равных условиях будут рассмотрены все кандидатуры. В состав конкурсной комиссии войдут представители исполнительных органов государственной власти, заслуженные работники культуры и общественные деятели.

Губернатор Владимир Солодов отметил, что решение провести отбор на должность в открытом формате является правильным с точки зрения прозрачности власти.

«Театр кукол - наше ключевое учреждение культуры, а с учётом его переезда через несколько лет в новое здание на художественного руководителя будет возложена особая ответственность. Нужно учесть этот факт в требованиях к кандидатам. Новый театр кукол будет не просто театром, а центром развития детей в творческой сфере. Художественный руководитель должен будет обладать не просто способностями управлять труппой актёров и умением выстраивать деятельность театра, но и уметь обеспечить гармоничное функционирование всего комплекса. Важно, чтобы все профессионалы нужного профиля имели возможность принять участие в конкурсном отборе и чтобы процедура отбора была максимально прозрачной и для работников театра, и для жителей. Это позволить выбрать лучшего кандидата на должность художественного руководителя», - сказал глава региона.

Владимир Солодов также отметил, что заявка на финансирование строительства нового здания театра кукол уже направлена на федеральный уровень власти. Нужно держать на постоянном контроле прохождение всех этапов бюджетирования по строительству театра. При необходимости к этой работе будут подключены депутаты Государственной думы, сенаторы Совета Федерации.

Планируется, что в новом здании будут размещены не только помещения театра: там также появятся различные кружки и другие площадки. Завершить строительство предполагается в 2022 году.

В настоящее время Камчатский театр кукол расположен на улице Максутова в Петропавловске-Камчатском. Новое просторное здание возводят на проспекте Циолковского в микрорайоне Горизонт.