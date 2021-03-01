COVID-19 уходит: уровень заболеваемости на Камчатке снижается

В Камчатском крае отмечается сокращение подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

«За минувшие сутки на полуострове зарегистрированы 34 случая заболевания COVID-19. 12 человек госпитализированы, и стоит отметить, что это минимум в сравнении с предыдущими неделями», – отметил министр здравоохранения Камчатского края Андрей Кузьмин.

В связи с нормализацией обстановки с распространением в регионе новой коронавирусной инфекции продолжается сокращение коечного «ковидного» фонда. Из 640 мест уже сокращены 220. На сегодня в регионе остаются развёрнутыми 420 коек, в том числе 180 – на базе Петропавловск-Камчатской городской больницы № 2, 60 – на базе Камчатского краевого центра СПИД, 40 коек - на базе краевой детской инфекционной больницы, 100 коек - на базе первой горбольницы Петропавловска-Камчатского и 40 коек - на базе Елизовской районной больницы. Из 420 коек свободными остаются 167.

Проводится работа по выводу лечебных учреждений из режима работы в статусе ковидных госпиталей. С 24 февраля к проведению плановой медицинской помощи приступила Камчатская краевая больница имени Лукашевского. До конца недели будет рассмотрен вопрос о возвращении в штатный режим краевой детской инфекционной больницы и 1-й городской больницы Петропавловска-Камчатского.

«По данным на 26 февраля, в детской инфекционной больнице у нас всего 2 ребенка с COVID-19. Все остальные пациенты находятся в больнице с другими инфекционными заболеваниями. Поэтому на этой неделе мы проработаем вопрос по выводу её из статуса моногоспиталя. К концу недели примем решение по первой горбольнице Петропавловска и будем и её переводить на плановый режим работы», – добавил Андрей Кузьмин.

Напомним, в регионе продолжается стабилизация ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции на Камчатке. По мнению главного санитарного врача Камчатского края Яны Господарик, главная задача сейчас – сохранить эту стабилизацию. Основные способы борьбы с COVID-19 — соблюдение масочного режима и иммунизация. Записаться на вакцинацию можно через порталы «Госуслуги» и «Госуслуги41», по телефону горячей линии – 122, по телефонам больниц и поликлиник, в которых развёрнуты пункты иммунизации.