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Камчатка в порядке

Владимир Солодов поручил улучшить внешний облик села Эссо

Владимир Солодов поручил улучшить внешний облик села Эссо

Губернатор Камчатского края подвел итоги рабочей поездки в село Эссо и дал поручения органам исполнительной власти региона провести работу по нескольким направлениям в муниципальном образовании.

«Прошу главного архитектора края со специалистами провести на месте оценку внешнего облика села и разработать предложения по приведению в порядок «камчатской Швейцарии», чтобы она соответствовала всем потребностям туристов и гостей района. Чтобы произвести изменения пространства, необходим не только долгосрочный план, но и программа действий уже на этот год, - отметил губернатор. - В дальнейшем, безусловно, нужно работать и над расселением аварийного фонда, строительством жилья и развитием элементов инфраструктуры».

Владимир Солодов определил приоритеты работы на территории на ближайшее время: это реконструкция бассейна, находящегося в обветшалом состоянии, и открытие туристического информационного центра на базе парка «Вулканы Камчатки».

«В Эссо мы вместе с коллегами и руководством муниципального образования определим, что можно сделать на территории в первую очередь, исходя из состояния существующей инфраструктуры и зданий в целом, обсудим основные болевые точки, проработаем рычаги и механизмы для упорядочения и улучшения ситуации», - подчеркнул главный архитектор региона.

Также планируется организовать встречу с жителями села для обсуждения возможных решений по планам и перспективам преображения Эссо.

Напомним, в ходе рабочей поездки в конце февраля в Эссо Владимир Солодов посетил Быстринский районный этнографический музей, Быстринский природный парк «Вулканы Камчатки», осмотрел приют по содержанию безнадзорных животных, поручения по которому были даны в ходе прошлого визита. Глава региона встретился с руководителем Быстринского сельскохозяйственного предприятия и председателем Совета Быстринского потребительского общества, обсудил с директором МАУ физической культуры и спорта «Зимний спортивный комплекс «Оленгендэ» реконструкцию подъемника на горнолыжной базе.

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