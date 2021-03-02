Камчатские депутаты поддержали отмену комиссии при оплате ЖКУ

Предложение законодательно отменить комиссию при оплате ЖКУ поддержал президиум камчатского Заксобрания. Соответствующий законопроект находится на рассмотрении в Государственной Думе.

Как сообщил заместитель председателя комитета по вопросам ЖКХ Законодательного Собрания Камчатского края Анатолий Кирносенко, депутаты Мурманской областной Думы предлагают ускорить принятие законопроекта, который уже рассмотрен Госдумой в двух чтениях.

Камчатские депутаты поддержали эту инициативу на заседании Президиума Заксобрания, которое состоялось 1 марта.

«Данным законопроектом устанавливается запрет банкам, почтовым отделениям и иным операторам взимать вознаграждение при приёме от граждан платежей за жилье и жилищно-коммунальные услуги. В 2020 году Госдума РФ приняла документ в двух чтениях с рекомендациями внести ряд правок. Считаем, что доработку и принятие закона надо ускорить, поскольку он направлен на снижение финансового бремени граждан», – пояснил Анатолий Кирносенко.

Он напомнил, что с сентября 2020 года на основании постановления Правительства РФ комиссию за перевод платежей за ЖКУ обязаны платить граждане, тогда как ранее это делали ресурсоснабжающие организации.

«Мы получаем множество обращений от людей, которые вынуждены помимо оплаты жилищно-коммунальных услуг платить еще и комиссию банкам или «Почте России» за перевод средств. Для многих это существенные деньги, особенно для пенсионеров. Поэтому Президиум Законодательного Собрания Камчатского края единогласно поддержал обращение мурманских коллег к председателю Госдумы Вячеславу Володину об ускорении принятия этого закона», – сказал Анатолий Кирносенко.