Директор фирмы пойдет под суд за смерть ребенка из-за неубранного снега

Следственный комитет на Камчатке завершил расследование уголовного дела по обвинению директора фирмы, нарушившего правила безопасности при расчистке и уборке снега, в результате чего погиб ребенок.

Уголовное дело было возбуждено по факту нарушения правил безопасности при ведении работ, повлекших по неосторожности смерть малолетнего мальчика (ч.2 ст. 216 УК РФ), сообщили в СУ СКР по Камчатскому краю.

«Установлено, что директор предприятия, занимающегося расчисткой и уборкой снега с межквартальных проездов по улице Заводская г. Петропавловска-Камчатского, в период с ноября 2018 года по январь 2019 года не обеспечил надлежащую уборку снега на вверенной территории, в результате чего образовался снежный вал высотой до 3 метров, закрывающий для пешеходов и водителей видимость дорожного полотна магистральной дороги по улице Индустриальная, - пояснили в следкоме. - Вследствие небрежных действий обвиняемого 9 января 2019 года водитель автобуса, двигавшийся по пересечению указанных улиц, не заметил малолетнего мальчика, приближающегося к проезжей части автодороги, и совершил наезд на ребенка. В результате полученных тяжких телесных повреждений 9-летний потерпевший скончался на месте происшествия».

Уголовное дело передано прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.