Меха, поделки, дикоросы: проблемы поддержки традиционных ремесел народов Камчатки обсудили на выставке «Сказочная Камчатка: пушнина и меха»

Проблемы сохранения и поддержки традиционных ремесел коренных малочисленных народов Камчатки обсудили во время круглого стола, прошедшего на выставке «Сказочная Камчатка: пушнина и меха», которая с 1 по 5 марта проводится Камчатским выставочным центром.

Участие в нем приняли представители разных районов полуострова, в том числе и самых северных - Олюторского, Тигильского, Алеутского.

Среди прочих ремесленники затронули тему снабжения мастерских полуфабрикатами - меховым сырьем, из которого они изготавливают предметы одежды, сувениры и аксессуары. Так, проблемы с подходящим и приемлемым по цене сырьем испытывают в профучилище номер 5 города Елизово, где преподают скорняжное дело.

«С каждым годом спрос на пушнину снижается, но спрос на предоставление поделочного материала растет. У нас нет производственных объединений, которые могут планировать свою деятельность. Частник не может давать оленеводческим звеньям гарантию, что он сможет выкупить весь объем производства. Нужно выстроить всю цепочку от производства продукции до сбыта», - рассказал директор предприятия «Камчатэтносервис» Михаил Самохвалов.

Одним из возможных вариантов решения данной проблемы может стать производственное объединение, которое будет профессионально заниматься приобретением, обработкой и предпродажной подготовкой полуфабрикатов для мастерских, сообщил вице-губернатор края Павел Ясевич.

«Нужно производственное объединение, которое бы профессионально занималось обработкой и подготовкой полуфабрикатов. Второе - для планирования нужна система заявок, чтобы можно было прогнозировать спрос», - сказал вице-губернатор.

Решение ещё одной проблемы взято на контроль: помощь мастерам, занимающимся производством продукции из дикоросов, в прохождении сертификации. В настоящее время, чтобы получить, например, сертификат на производство чая из ягод шиповника, нужно заплатить 70-80 тысяч рублей, сообщила участница круглого стола, председатель Совета по вопросам коренных народов Вилючинска Людмила Ильина.

«Я много лет занимаюсь чаями и сиропами из ягод и трав. На ягоду нужно получать сертификат, 70-80 тысяч рублей за одну позицию. Это очень дорого для индивидуальных предпринимателей», - сказала Людмила Ильина.

Также на круглом столе обсудили вопрос предоставления мастерам-ремесленникам электронных площадок для сбыта их продукции. Одна из них - это ресурс «dostavka41.ru». На данной электронной площадке сейчас все мастера бесплатно могут реализовывать свои товары. Организаторы готовы предоставить услуги описания изделия, изготовления его качественных фотографий.