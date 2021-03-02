«Снежный путь–2021» приглашает спортсменов и любителей экстрима уже в эту субботу

Фестиваль экстремальных зимних видов спорта «Снежный путь» - 2021 пройдет 6 марта в Долиновке - микрорайоне Петропавловска-Камчатского. Старт фестивалю дадут соревнования по ездовому спорту, начало в 10.30.

В полдень начинаются заезды джип-спринта, начинают работать тактильный вольер «Мокрый нос», этно-зона, праздничный фудкорт и детская площадка «Яркий переполох».

Торжественное открытие праздника состоится в 13.00. В это же время сноубордисты и горнолыжники поборются за Кубок Главы Петропавловска-Камчатского. На другой площадке начнутся соревнования в кинологической дисциплине - вейтпуллинг (тяжелая атлетика для собак).

С 13.30 начинается Чемпионат и Первенство Петропавловска-Камчатского по зимним дисциплинам ездового спорта, а также - «Силовой экстрим», автовыставка «джип-спринт», рок-площадка.

С 14.00 на главной сцене праздника начинается выступление Вадима Самойлова («Агата Кристи»), а также стартует «Экстремальный кросс» на снегоходах.

В этом году в рамках фестиваля «Снежный путь» будут работать тест-площадки с обязательным соблюдением мер безопасности. Гости фестиваля смогут почувствовать себя в роли каюра в управлении собачьей упряжкой и штурмана в джип-спринте, прокатиться на снегоходе и надувных санях, встать на лыжи или сноуборд, сыграть на музыкальных инструментах, а также попробовать себя в кулинарном деле.

Первым четырем тысячам гостей, пришедшим на праздник, при входе будут выданы бейджи «Участник тест драйва» со схемой всех площадок и программой проведения.

На территории фудкортов участники и гости фестиваля смогут согреться горячим чаем, перекусить и приобрести сувенирную продукцию. Предусмотрена большая парковочная зона для личного транспорта. Для лучшего ориентирования на площадке фестиваля для гостей праздника установят информационные щиты.

Напомним, что «Снежный путь - 20212 пройдет в рамках камчатского зимнего праздника «Берингия».

Тайминг фестиваля «Снежный путь» - 2021

10.30 - Соревнования по ездовому спорту (старт скиджоринг)

12.00 - Соревнования «Джип-спринт». Праздничный фудкорт, тест-драйв

Вольер «Мокрый нос», Этно-зона, тест-драйв

Детская площадка «Яркий переполох»

13.00 - Торжественное открытие Фестиваля. Кубок Главы ПКГО по сноуборду. Вейтпуллинг (тяжелая атлетика для собак). Тест-драйв по сноуборду. Тест-драйв катание на снегоходе

13.30 - Тест-драйв – катание на джипе. «Силовой экстрим», тест-драйв.

Чемпионат и Первенство ПКГО по зимним дисциплинам ездового спорта. Старт шестерок

Автовыставка «Джип-спринт». Рок-площадка – тест-драйв

14.00-Кросс на снегоходах «Экстремальный кросс». Вадим Самойлов («Агата Кристи») главная сцена.