Следующую конференцию о морских млекопитающих губернатор Владимир СОЛОДОВ предложил провести на Камчатке

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов принял участие в открытии XI конференции «Морские млекопитающие Голарктики».

Глава региона отметил, что морские млекопитающие являются одним из основных и важнейших индикаторов устойчивого состояния прибрежных морских экосистем и сообщил о том, какие решения разрабатываются правительством Камчатского края для сохранения природной экосистемы региона.

Губернатор края также напомнил присутствующим о природном экологическом происшествии, которое произошло на Камчатке в 2020 году. Активное обсуждение произошедшей ситуации в России и мире привело к тому, что к популяции морских млекопитающих было приковано дополнительное общественное внимание. Недавно на Аляске наблюдались гибель донных организмов у побережья и выбросы погибших китов. На западном побережье Камчатки также были зафиксированы выбросы косатки и финвала. Эти события происходили уже в конце осени, когда начались осенние штормы, и наступившая зима не позволила ученым провести полноценное обследование.

«Мы четко осознаем необходимость усиления мер государственной поддержки исследования в этой сфере и мер государственной поддержки по защите морских млекопитающих.В связи с этим по моему распоряжению на Камчатке была сформирована рабочая группа, которая занимается разработкой дополнительных мер по охране морских млекопитающих. Первоочередным, конечно, является комплексное исследование или мониторинг численности морских млекопитающих. В 2021 году такие работы правительство Камчатского края будет продвигать вместе с федеральными органами власти. В комплексную программу мониторинга должно войти проведение учета популяции калана, сивуча, иных редких млекопитающих, в том числе детальный осмотр побережья и особенно тех районов, в которых наиболее ярко наблюдалось проявление «красных приливов», а также тех районов, где с 1980 годов наблюдалась массовая гибель моржей. Предположительно, это может быть также связано с «красными приливами», — сказал глава региона.

Одним из первых шагов в этом направлении является решение о восстановлении в Камчатском крае специализированной службы, которая будет заниматься мониторингом, охраной и управлением популяций морских млекопитающих. В настоящее время у субъектов РФ такие полномочия отсутствуют.

Владимир Солодов также выразил надежду, что с наступлением летнего сезона на Камчатке в комплексном режиме будут продолжены научные исследования, в которых могут принять участие и члены конференции. При этом регион готов предоставить результаты исследований учёным для дальнейшего изучения.

По мнению губернатора края, на Камчатке существует огромный ресурс для развития регулируемого бережного отношения к природе. Сейчас правительством Камчатского края разрабатывается «стандарт» проведения туристических маршрутов и продуктов, которые позволят приобщать туристов к бережному отношению к природе и знакомиться с животными, проживающими на территории региона, без вреда для них.

В завершение своего выступления губернатор края предложил следующую, 12, конференцию провести в столице Камчатского края.

Напомним, Совет по морским млекопитающим (СММ) – уникальное экспертное сообщество, объединяющее более 160 ведущих российских и зарубежных ученых и специалистов, занимающихся изучением разных аспектов биологии морских млекопитающих во многих регионах Северного полушария. Раз в два года Совет организует международную конференцию «Морские млекопитающие Голарктики», на которой обсуждаются современные вопросы, касающиеся состояния численности, статуса, охраны морских млекопитающих и их управления, проходит обмен опытом новейших зоологических исследований.

В работе конференции участвуют биологи разных стран мира, включая Россию, США, Японию, Казахстан, Украину, Норвегию, Финляндию, Германию и Великобританию. Многие из присутствующих проводят совместные исследования трансграничных видов морских зверей, традиционно представляя на конференции свои результаты. Студенты из разных стран участвуют в полевых исследованиях, и на конференции они имеют возможность продемонстрировать свои достижения и получить оценку научного сообщества.