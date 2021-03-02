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Облегчили задачу: ЕГЭ в 2021 году пройдет по упрощенным правилам

Облегчили задачу: ЕГЭ в 2021 году пройдет по упрощенным правилам

Утверждены правила проведения государственной итоговой аттестации в 2021 году.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которым утверждены правила проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2021 году.

«В Камчатском крае в этом году будут выпускаться из школ более 1600 одиннадцатиклассников и около 3000 девятиклассников. В соответствии с постановлением в 2021 году учебные предметы по выбору девятиклассники сдавать не будут. Аттестаты об основном общем образовании они смогут получить, пройдя ГИА только по двум обязательным предметам - русскому языку и математике. Выпускникам 11-х классов, которые не планируют поступать в вузы, вместо ЕГЭ нужно будет сдать государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по двум предметам - русскому языку и математике. На этом основании они получат аттестат о среднем общем образовании», - рассказала начальник отдела общего образования министерства образования Камчатского края Майя Солодовник.

Выпускники, которые собираются поступать в вузы, сдают ЕГЭ, результаты которого используются в качестве результатов вступительных испытаний при приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета. Для выпускников этого года, планирующих поступление в вуз, основанием для выдачи аттестата являются результаты ЕГЭ по русскому языку.

Сдать ЕГЭ в 2021 году также смогут при желании выпускники прошлых лет и выпускники организаций СПО. Обучающиеся 10 классов, завершившие в 2020/21 учебном году освоение отдельных учебных предметов учебного плана среднего общего образования, также могут быть допущены к сдаче ЕГЭ.

Основанием для выдачи аттестата о среднем общем образовании (аттестат за 11 класс) лицам с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам и инвалидам являются результаты государственной итоговой аттестации по русскому языку в форме ГВЭ или ЕГЭ.

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