С Днём рождения, «Рыбачок»!

2 марта – день рождения газеты «Рыбак Камчатки». Сегодня газете исполнилось 69 лет.

Старейшая газета региона была создана как печатный орган политотдела тралового флота. Первоначально газета называлась «За высокие уловы», но это название не нравилось коллективу и читателям. Однако смены «шапки» пришлось добиваться долго. Только в декабре 1978 года газета обрела новое, уже привычное сегодня имя – «Рыбак Камчатки».

За эти годы «Рыбак», как настоящая рыбацкая газета, пережила шторма и бури, но не свернула с курса. И сегодня газета уверенно идет навстречу своему 70-летию.

Среди первых ее редакторов были Валерий Воскобойников и Василий Андреев. Почти четверть века газетой руководил Вячеслав Иваницкий, затем – Ольга Космынина и Станислав Малый. В разные годы в редакции газеты работали замечательные журналисты, которые писали о проблемах и победах камчатских рыбаков, испытывали на себе тяжести рыбацкой жизни.

Поздравляем редактора «Рыбака Камчатки» Кирилла Маренина и коллег, которые продолжают писать в газету, с днем рождения!

Семь футов под килем, дорогой «Рыбачок»!