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Каюры «Берингии-2021» финишировали в Усть-Хайрюзово

Каюры «Берингии-2021» финишировали в Усть-Хайрюзово

Все участники гонки на собачьих упряжках «Берингия-2021» финишировали в селе Усть-Хайрюзово. По плану они отправятся в следующий, четвёртый, этап утром 3 марта.

Каюрам предстоит пройти 16 километров до села Ковран, где, скорее всего, придётся задержаться, – ожидается ухудшение погоды, рассказали в оргкомитете гонки.

Там отметили, что с гонки сняты 16 собак. Их отправят из Коврана в Эссо и Петропавловск и отвезут в питомники.

Также судьи обнародовали финишный протокол второго этапа гонки – каюры прошли 88 километров от реки Чабы до Верхнего Хайрюзово. На этом участке лучшее время у Вячеслава Демченко, второе – у Валентина Левковского, третье – у Андрея Семашкина.

При этом по итогам первых двух этапов лидер гонки – Андрей Семашкин. Второй в общем зачёте - Вячеслав Демченко. Третье место - у Валентина Левковского.

Напомним, всего за победу борются 13 каюров, из них семь на традиционных нартах. Маршрут гонки проходит от села Эссо до Оссоры. Планируется, что соревнования завершатся 15 марта.

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