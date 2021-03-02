«Озеро Паланское»: на Камчатке воссоздана крупная особо охраняемая природная территория

На следующей неделе вступит в силу постановление правительства Камчатского края, согласно которому на территории городского округа «посёлок Палана» и Тигильского муниципального района будет воссоздан государственный природный заказник регионального значения «Озеро Паланское» площадью около 80 тыс. га.

«Данный заказник существовал в 80-е годы прошлого столетия, но впоследствии, в 2010 году, статус особо охраняемой природной территории с него был снят. Озеро Паланское является одним из самых значительных нерестилищ нерки на территории Камчатского края. Кроме того, эта территория уникальна произрастанием на ней редких видов растений. Создание заказника было инициировано администрацией городского округа «посёлок Палана» и поддержано министерством природных ресурсов и экологии РФ и природоохранной общественностью», — сообщил министр природных ресурсов и экологии Камчатского края Алексей Кумарьков.

Создание, а по сути восстановление заказника было инициировано в 2019 году экологически ответственными жителями городского округа «поселок Палана» из-за роста браконьерства на территории бывшего заказника.

«Важным является то, что на территории заказника будет разрешено рыболовство в целях ведения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов. Представителям КМНС будет также разрешён транзитный выпас оленей и всем без исключения жителям - сбор недревесных лесных ресурсов: ягод, грибов, лекарственных трав для личных нужд. Таким образом, права КМНС на территории заказника не будут нарушены», — добавил министр природных ресурсов и экологии.

При этом на территории заказника будет запрещено недропользование, охота, не связанная с ведением традиционного образа жизни, а также будут запрещены все виды деятельности, которые могут повлиять на изменение уникального ландшафта.

По информации министра, создание заказника позволит сохранить уникальную территорию для будущих поколений. Он станет первой крупной по площади и значимой для сохранения биологического и ландшафтного разнообразия особо охраняемой природной территорией регионального значения на севере Камчатского края, в границах которой взят под охрану снежный баран, черношапочный сурок, бурый медведь и уникальные нерестилища тихоокеанских лососей.

Справочно:

Зоологический заказник «Озеро Паланское» был образован решением Камчатского областного Совета народных депутатов от 29.04.1980 № 238 «Об организации заказника областного значения «Озеро Паланское» в Тигильском районе. Заказник «Озеро Паланское» – один из восьми заказников, созданных в 1980-е годы в Корякском автономном округе, срок действия которых истек к началу 2000-х годов. Федеральным законом от 10.05.2007 № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления порядка резервирования земель для государственных или муниципальных нужд» был установлен предельный срок резервирования земель для государственных нужд, он составил три года. Таким образом, заказники Корякского автономного округа прекратили свое существование в 2010-2011 годах.