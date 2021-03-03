Экипажи судов, выходящих на промысел, обеспечат вакциной от коронавируса

Вопросы организации рыбного промысла в условиях пандемии обсудила с профильными камчатскими министрами Ирина ЯРОВАЯ.

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая продолжает в ручном режиме оказывать поддержку Камчатке в условиях пандемии. Накануне она обсудила с министром рыбного хозяйства края Андреем Здетоветским, а также с министром здравоохранения края Андреем Кузьминым противоэпидемические меры при организации рыбного промысла в целях сохранения здоровья рыбаков.

Министры сообщили, что при формировании экипажей судов на охотоморскую минтаевую экспедицию соблюдаются все меры безопасности, в том числе, обязательный двухнедельный карантин. В настоящий момент разворачивается кампания по вакцинации рыбаков, которым предстоит работать на промысле. Также будут обеспечены все необходимые условия безопасности для тех, кто будет работать на летней лососевой путине.

В настоящее время, благодаря взаимодействию Ирины Яровой с ведущими фармпоставщиками России Камчатка в приоритетном порядке получает вакцины для профилактических прививок от коронавируса. Депутат заверила, что и третью вакцину, которая уже прошла успешно регистрацию, наш полуостров в конце марта также начнёт получать в приоритетном порядке. Это, в том числе, позволит более эффективно провести подготовку экипажей к промыслу.

«Здоровье жителей Камчатки, формирование коллективного иммунитета, защита рыбаков и членов их семей – приоритетные вопросы, которые мы в комплексе решаем совместно с Правительством Камчатского края. Свою задачу, как представителя региона в Государственной Думе, вижу в том, чтобы обеспечить Камчатке необходимую коммуникацию с федеральными органами власти и специализированными организациями для решения актуальных неотложных проблем региона», - сказала Ирина Яровая.

Парламентарий отметила, что стратегия дальнейшего развития рыбной отрасли, как основополагающей для экономики Камчатского края, также является предметом постоянного диалога и взаимодействия с властями региона. «У нас сложился эффективный командный формат работы с губернатором Владимиром Солодовым. Считаю поддержку его инициатив на федеральном уровне для себя приоритетной задачей - это общая стратегия развития нашего региона в интересах камчатцев», - подчеркнула Ирина Яровая.