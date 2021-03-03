Поддержка бизнеса: льготные кредиты для индустрии гостеприимства и развлечений под 3 % годовых

Федеральный центр предлагает новые меры поддержки для бизнеса в отраслях, которым коронавирусная инфекция нанесла наибольший экономический ущерб, сообщает пресс-служба Корпорации развития Камчатки.

Компании, работающие в индустрии ресторанных и гостиничных услуг, в сферах культуры, туризма, спорта и развлечений, могут воспользоваться новой программой льготного кредитования, которую премьер-министр Михаил Мишустин представил на встрече с российскими сенаторами на минувшей неделе – рассказал генеральный директор Корпорации развития Камчатки Константин Коротов.

По оценкам Правительства РФ, кредитными преференциями могут воспользоваться «около 75 тысяч предпринимателей, в компаниях которых работает порядка полутора миллионов человек».

Новая льготная программа предусматривает предоставление банковского финансирования в период с 9 марта до 1 июля по ставке 3 процента годовых. Причем, в течение первого полугодия предприниматель освобождается от выплат по основному долгу и процентам. Новая программа охватывает компании перечисленных отраслей, которые на период кредитного соглашения сохранят не менее 90 процентов рабочих мест. Полмиллиарда рублей максимальный размер кредита. Его сумма зависит от количества сотрудников компании.

Правительство для финансирования преференционного пакета выделяет 7,7 миллиарда рублей. Средства предназначены для возмещения банкам разницы между коммерческими и льготными ставками кредита.

Также расширяется перечень госуслуг, оказываемых бизнесу по экстерриториальному принципу. Согласно распоряжению Правительства, юридические лица независимо от места регистрации могут запрашивать у региональных подразделений Ростехнадзора информацию по вопросам технической безопасности, безопасности гидротехнических сооружений и объектов электроэнергетики. С марта по принципу экстерриториальности выдаются разрешения на международные автомобильные перевозки опасных грузов.

«Еще одно постановление федерального Правительства, подписанное Михаилом Мишустиным на минувшей неделе, впрямую касается Камчатского края, – сообщил Константин Коротов. – Региону для приведения в нормативное состояние автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и улично-дорожной сети городских агломераций выделены 166 с половиной миллионов рублей. В конце минувшего года краю федеральный центр на завершение укладки асфальтобетонного покрытия на оставшихся 27 километрах дороги Петропавловск-Камчатский – Мильково направил 1,6 миллиарда рублей».

Говоря о перспективах дорожного строительства на полуострове, руководитель КРКК напомнил, что за счет федерального бюджета будет вестись строительство трассы, соединяющей новый аэровокзальный комплекс с действующей дорожной сетью Камчатки. Подготовку проектно-сметной документации подъезда к воздушному терминалу профинансировала КРКК.