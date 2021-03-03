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Жители Паратунки и Николаевки переселятся из аварийных домов уже в 2021 году

Жители Паратунки и Николаевки переселятся из аварийных домов уже в 2021 году

19,2 млн рублей на переселение граждан из аварийных жилых домов появились в бюджете Камчатского края за счет перераспределения средств, сообщили в правительстве региона.

Деньги будут выделены Паратунскому сельскому поселению, что позволит расселить в 2021 году 4 человека из 2-х аварийных квартир общей площадью 88 кв.м. На эти цели будет выделено 5 миллионов рублей. Также на переселение граждан из аварийных жилых домов выделены средства Николаевскому сельскому поселению, что позволит расселить в текущем году 19 человек из 6 аварийных квартир общей площадью 272 кв.м. На эти цели будет выделено 14,2 миллиона рублей.

В связи с изменениями, внесёнными министерством финансов Камчатского края в сводную бюджетную роспись, правительством региона будут выделены недостающие средства на решение ряда других важных вопросов, сообщил министр финансов Александр Бутылин.

«Средства будут выделены на проектирование строительства корпуса Елизовской районной больницы в сумме пять миллионов рублей. На завершение работ по строительству детских садов по улицам Геофизическая и Дальневосточная в Елизове будут выделены 21,7 миллиона рублей. Кроме того, средства были выделены на разработку проектной документации на строительство многоквартирных жилых домов в районе улиц Спортивная и Жупановская в Елизове и многоквартирных жилых домов по улицам Кутузова и Арсеньева в краевой столице в общей сумме 35,9 миллиона рублей», — сообщил министр.

В рамках реализации государственной программы Камчатского края «Социальное и экономическое развитие территории с особым статусом «Корякский округ» будет выполнен ряд работ по улучшению качества жизни населения в сельских поселениях.

В селе Хайрюзово предусмотрены работы по строительству 4-х квартирного дома с объемом финансирования 26,9 миллиона рублей в 2021 году. В селе Слаутное запланировано приобретение жилых помещений в строящемся многоквартирном доме за счет средств краевого бюджета в размере 18,1 миллиона рублей. В селе Пахачи также запланировано приобретение жилых помещений в строящемся доме с объемом средств в сумме 45 миллионов рублей.

Справка:

Изменения в сводную бюджетную роспись внесены в соответствии с изменениями, утвержденными постановлением правительства Камчатского края от 19.02.2021 № 63-П «О внесении изменений в постановление правительства Камчатского края от 06.10.2020 № 394-П «Об утверждении инвестиционной программы Камчатского края на 2021 год и на плановый период 2022 – 2023 годов и прогнозный период 2024 – 2025 годов», что позволит органам исполнительной власти Камчатского края не ждать очередных изменений в закон о бюджете, а уже сейчас приступить к выполнению задач, поставленных губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым.

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