Дмитрий КОРОСТЕЛЁВ: «Кризис сделал для нас туризм экономическим приоритетом»

Форум «Дальний Восток - зима открытий» прошёл на Камчатке 24-25 февраля в рамках зимнего фестиваля «Берингия – 2021». В нем приняли участие представители федеральных и региональных органов власти, эксперты Ростуризма, представители туристических компаний, инвесторы.

Первый день форума был посвящен развитию экологического туризма, созданию новых инвестиционных площадок под объекты туристической инфраструктуры. Во второй день эксперты обсудили MICE-туризм (деловой туризм) на Дальнем Востоке и Камчатке, гастрономический, спортивный и экстремальный туризм на Дальнем Востоке.

Форум проходил в гибридном формате: на площадке Камчатского выставочного центра и на Youtube-канале.

Об итогах и значении большого форума – наша беседа с Дмитрием КОРОСТЕЛЕВЫМ, советником губернатора края, региональным координатором федерального проекта «Локомотивы роста» партии «Единая Россия».

- Форум стал первым большим мероприятием в сфере туризма после пандемии – на Камчатке и в масштабах Дальнего Востока и всей страны. И это здорово, это - как начало выздоровления.

- Действительно, форум «Дальний Восток – зима открытий» - это отличное событие в туристической отрасли макрорегиона. Прошло полтора года с начала пандемии коронавируса. Накопилось много вопросов, которые нужно было обсудить в интересах туризма на Камчатке, на Дальнем Востоке, в России. Поэтому и география форума впечатляет. Спикеры самого высокого уровня и участники со всей России. Всё это позволило сделать встречу по вопросам туризма на Камчатке уникальной для обмена интересными мнениями и новым опытом. Спасибо организаторам. И правильно, что принято решение проводить такой форум на регулярной основе – есть объективная потребность в общении такого рода. Да и дополнительный приток туристов на Камчатку в феврале-марте не помешает. Это расширение сезонности.

- Не секрет, что туризм – одна из наиболее пострадавших от ограничений отраслей. И вдруг мы узнаем, что на Камчатке, на Сахалине число туроператоров выросло. Как такое стало возможным, какие экономические законы включились?

- Да, вы правы – индустрия гостеприимства и туризма первой приняла на себя удар, связанный с распространением коронавируса. Экономика туриндустрии начала на себе ощущать негативные последствия сразу, когда были закрыты границы с Китаем. Ситуация в разных регионах развивалась по-разному. Но в целом из-за коронавируса остановился весь выездной туризм: туроператоры были вынуждены снимать полетные программы и останавливать продажи

даже по тем направлениям, которые не были закрыты на карантин. Внутренний туризм также понес потери из-за мер по нераспространению COVID-19. О въездном туризме и говорить не приходилось.

Универсальных рецептов выхода из экономического кризиса не существует. Однако именно кризис сделал для нас туризм экономическим приоритетом. Парадоксально, но факт – именно в тяжелом 2020 году с его бесконечными ограничениями туризм стал инструментом, способным поддержать платежеспособный спрос со стороны населения, обеспечить рост инвестиций и развитие территорий.

В чем содержание тактических действий камчатских туристических компаний в 2020 году?

Первое – учет потребностей новой целевой аудитории. С июля на полуостров начался массовый приток российских туристов. При невозможности выехать за границу россияне решили воспользоваться услугами внутреннего туризма. Плюс местные жители, которые начали путешествовать по Камчатке как самостоятельно, так и через услуги туроператоров. Ситуация заставила турбизнес переделать свой продукт под камчатцев, сделать его более понятным и востребованным.

Второе – государство не стало сторонним наблюдателем. Были введены различные меры государственной поддержки для представителей туриндустрии и общественного питания: налоговые льготы, субсидии, целевые госзакупки, льготные займы.

Третье – принятие мер по снижению неформальной занятости и обеспечение конкуренции на рынке туруслуг. Думаю, что некоторые компании «вышли из тени», легализовали свою работу, потому что сама жизнь заставила – не сможешь получить поддержку, работая в нарушение установленных норм.

В результате, количество туроператоров, зарегистрированных на территории Камчатского края в 2020 году, не только не сократилось, а выросло на 18 единиц и составило 105. Хороший показатель для такого непростого года как 2020-ый.

- На форуме прозвучало много оптимистичных заявлений – о наших безграничных возможностях в области туризма, о скором неизбежном рывке, за которым последует сказка. Было даже заявлено, что главные барьеры для развития туризма на Камчатке – это мифы! Что они ушли в прошлое вместе с плоскими тарифами, да и другие проблемы эффективно решаются… Но дешевые авиабилеты были раскуплены за два дня. Гостиниц по-прежнему не хватает, даже приличных турбаз в Паратунке – не в избытке. Новый аэровокзал еще не начинали строить… Так есть барьеры или нет? А если нет, то чего нам не хватает для успеха?

- На мой взгляд, по-прежнему, самый главный барьер в развитии туризма на Камчатке – это недостаточная осведомленность жителей России и других стран мира о возможностях туризма на полуострове. Тем более, зимнего туризма с возможностями экстремальных видов спорта, активного отдыха на природе. Зима у нас мягкая по климату, обильная на снег и солнце. Удивительные ландшафты. Поэтому и провели форум, чтобы приблизить Камчатку к потенциальному туристу.

Конечно, нужно еще много сделать и, тем самым помочь «развенчать» многие мифы – в первую очередь, о транспортной недоступности и отсутствии средств размещения. Здесь, безусловно, важны большие проекты: аэропорт, дороги, кадры, гостиницы…. Вместе с тем, важны и «быстрые победы»: вывести из тени туристические компании, которые еще не легализовали свой бизнес, разработать «коробочные» предложения (иными словами, поведать бизнесу о планах властей и дать типовые решения для реализации предпринимательских инициатив), а также привлечь к разработке проектов людей, уже реализовавших свои идеи на полуострове – например, музей «Вулканариум», бренды «Сделано на Камчатке» и «Береги Камчатку».

По моему мнению, очень важно создать долгосрочные условия для развития как собственно туризма, так и сохранения природных ресурсов, социальных и культурных ценностей. Необходимо учитывать все аспекты: качество жизни населения, сохранение природы и экономику. То есть сделать туризм на Камчатке устойчивым. Это и поможет ликвидировать барьеры там, где они имеют место. А значит, задать новый вектор развития камчатской экономики.

- Мое мнение – многим выступлениям на форуме не хватало конкретики. Говорилось о креативной экономике, о креативных территориях и кластерах… Удалось ли на выходе выработать конкретные подходы, направления, технологии, которые Камчатка и другие регионы могут взять на вооружение?

- Данные форумы необходимы, чтобы презентовать Камчатку не только как уникальный природный край, но и как территорию, готовую к развитию, без ущерба для окружающего мира. Это своего рода политический сигнал для инвесторов: «Приходите на Камчатку. Здесь выгодно и удобно инвестировать. Но учтите, что здесь реализация любого бизнес-проекта невозможна без учета его экологической составляющей». Таковы правила нынешнего времени.

«Зеленый тренд» развивается и на Камчатке, и в России в целом. Баланс между туризмом и окружающей средой очень важен. Нужно искать и находить точки соприкосновения.

И инвесторы слышат этот сигнал. На форуме правительством края подписано соглашение с компанией "Парк "Три вулкана", которая планирует реализовать на полуострове проект по созданию круглогодичного курорта. Тут, в преддверии начала строительства новых инфраструктурных объектов, будет выполнена обстоятельная оценка возможной рекреационной нагрузки.

Креативные индустрии Камчатки, на мой взгляд, - тоже интересные и перспективные направления развития городской и сельской среды.

Опять же представлены туристические кластеры: «Паратунка» (ТОР «Камчатка) и «Заповедная Камчатка» (пос. Паужетка). В последнем случае краевое правительство обратило внимание инвесторов, что именно через Паужетку направлен основной поток туристов к Курильскому озеру, а значит, эта территория, известная и у нас в стране и за рубежом, интересна для инвестиционных вложений.

Что касается благоустройства, то и ему также нашлось место на форуме. Эту тему не обошли стороной – облики Петропавловска-Камчатского, Вилючинска и Елизово стали отдельной темой для обсуждения. Тем более, есть хороший опыт работы властей полуострова с федеральными структурами. В этом году будет реализован первый этап благоустройства «Вилючинского проспекта», который победил во всероссийском конкурсе федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Город Петропавловск-Камчатский стал одним из победителей проекта «Моя дорога», который предполагает комплексную модернизацию улицы Ключевской, а также глубокий анализ системы городской мобильности.

- Думаю, большинство выступавших на форуме, вольно или невольно, но вели речь о создании условий для туристов с достатком выше среднего – деловой туризм, гастрономический, да и экстремальный. Или мы все-таки делаем ставку на массовый туризм?

- Камчатка – это уникальный регион с точки зрения развития туризма, однако массовый поток туристов может негативно отразиться на её устойчивом развитии. Именно поэтому, в среднесрочной перспективе важен учет позиции губернатора Камчатки Владимира Викторовича Солодова о необходимости отказа от оценки эффективности работы туристической отрасли по количеству приезжающих. Правильный показатель измерения успеха в туризме – это количество рабочих мест. Задача, поставленная главой региона перед правительством Камчатского края - к 2025 году в туризме региона должно быть создано 10 тысяч новых легальных рабочих мест - достижима.

Каковы направления туристического продукта? Самые разные. Например, упомянутый вами гастрономический туризм. Камчатка создана для такого туризма. Во время гастрономических туров гости знакомятся и с традициями края, и с историей, и с природой - я считаю, это одно из главных направлений развития туризма в целом.

- Участников форума объединила мысль о том, что успех возможен только при взаимодействии малого и среднего бизнеса и власти. Насколько это взаимодействие эффективно сегодня? И каковы перспективы?

- Сейчас в федеральном правительстве на выходе новый национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства». Камчатка принимает активное участие в его подготовке. И власти, и бизнес при выработке предложений в будущий нацпроект договариваются – каким будет образ будущего туризма у нас на полуострове. Многие, всесторонне обсужденные с предпринимателями предложения, от Камчатки попали в текст ожидаемого проекта.

Нам необходимо, по сути, объединяться и вести постоянный диалог, чтобы делать общее дело еще лучше и продвигать Камчатку совместными усилиями. Площадок для обсуждений инициатив на Камчатке достаточно: «Деловая Россия», «Опора России», Торгово-промышленная палата Камчатского края.

Несмотря на сложности и определенные потери от пандемии, туризм продолжает жить, камчатские туристические компании с оптимизмом смотрят в будущее. На Камчатку приходят новые инвесторы, строятся новые гостиницы, даже небольшие компании вкладывают средства в развитие своей инфраструктуры. Надеюсь, что наступивший 2021 год станет удачным и успешным для туристической отрасли Камчатского края.





Беседовала Елена БРЕХЛИЧУК





Организаторы форума «Дальний Восток - зима открытий»: министерство туризма Камчатского края, министерство инвестиций, промышленности и предпринимательства Камчатского края, Камчатский туристский информационный центр, центр «Мой бизнес», Камчатский выставочно-инвестиционный центр.

Деловой форум проходил при поддержке фонда Росконгресс. Информационными партнерами являлись журнал CongressTime и информационное агентство EastRussia. Генеральный партнер форума: ООО «Парк «Три вулкана».